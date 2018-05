Gute Wünsche, Freundschaft und Natur

Gute Wünsche aus Oderberg: An Luftballons geknotet, steigen die lieben Wünsche der Schüler auf dem Marktplatz in Oderberg in den Himmel. Während der Projekttage zum Thema „Miteinander“ ging es um Werte wie Toleranz, Freundschaft und Respekt. © Foto: privat

Julia Lehmann

Oderberg. (MOZ) Albert Schweitzer hat ihn vorgelebt, den würdevollen Umgang mit Menschen. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Tod des Philosophen ist sein Leitbild noch immer präsent. Sogar in Oderberg wetteifern die Grundschüler seinen Werten während ihrer Projekttage nach.

Der Umgangston unter den Oderberger Grundschülern lasse manchmal etwas zu wünschen übrig. Sicher keine Seltenheit in dem Alter, aber für Schulleiterin Marlen von Cysewski und ihr Team Anlass für das Thema der vergangenen Projekttage: „Miteinander“.

Seit Montag haben sich die Kinder mit dem Theologen Albert Schweitzer beschäftigt und geklärt, welche ideellen, aber auch materiellen Werte für sie wichtig sind und Marlen von Cysewski stellte fest: „Es ist gar nicht so leicht zu erklären, was Respekt ist“, nannte sie ein Beispiel. In anderen Schulfächern tauchen diese Werte immer wieder auf. Um sich tiefgehend mit ihnen zu beschäftigen, sollten diese drei Projekttage genutzt werden.

Der Schulleiterin ist wichtig zu betonen: „Unsere Schule hat kein Gewaltproblem.“ Sie wünsche sich lediglich einen entspannteren Umgangston unter den Kindern. „Die Kinder kommen aus ganz unterschiedlichen Umfeldern“, so von Cysewski. Als Lehrerin des Fachs LER frage sie ihre Schüler jedes Jahr, welche die für sie wichtigsten Werte sind. Ganz vorn sind immer Familie und Freundschaft.

Freundschaft. Während einige Schülergruppen diesen Wert bastelnd und malend in der Schule umsetzten, machten ihn die Studierenden der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung, die für ihre Modulprüfung Waldpädagogik während der Projekttage mit den Kindern arbeiteten, im Wald erlebbar. Am Dienstag fuhr man gemeinsam mit Revierförster Martin Krüger in ein Waldstück in Neuendorf.

Eine erste Gruppe von angehenden Forstwissenschaftlern trug mit den Kindern am Morgen Wissenswertes über den Wald zusammen; Baumarten und ihre Besonderheiten. Aber auch, was Bäume zum Leben brauchen. Für Förster Martin Krüger geht mit der Waldpädagogik eine besondere Aufgabe einher. „Für mich ist die Botschaft wichtig, dass Förster dem Wald nicht schaden, wenn sie Bäume abschneiden“, sagte er.

Eine zweite Studierendengruppe aus dem sechsten Semester International Forest Ecosystem Management hatte ihren Teil der Waldführung dafür genutzt, Vertrauensspiele durchzuführen. Mit verbundenen Augen ließen sich Schüler durch den Wald führen. Vertrauen, Toleranz und Freundschaft standen im Mittelpunkt der Übungen. Dozentin Astrid Schilling achtete dabei darauf, wie die Studierenden mit Kindern umgehen. „Man merkt, dass bei den Schülern ein bisschen die Luft raus ist“, bemerkte die Dozentin. Die Studenten reagierten mit einem Spiel und lagen richtig. „Sie könnten jetzt nichts mehr aufnehmen“, sagte Astrid Schilling.

Für den Höhepunkt am Mittwoch mussten viele Luftballons mit Helium gefüllt werden. Die Kinder hatten zuvor auf Zetteln formuliert, was sie anderen Menschen wünschen. „Viel Spaß in deinem Leben und viel Geld“, liest man da. Aber auch „eine schöne Zukunft“. An die Luftballons gehängt, ließen die Kinder sie dann vor dem Rathaus in Richtung Himmel starten – vielleicht trifft einer ja auf einen Empfänger.

„Es war wirklich, wirklich schön“, sagte Marlen von Cysewski im Anschluss. Ein paar Zuschauer hatten sich auf dem Marktplatz eingefunden. Für den vorgetragenen „Miteinander-Song“ gab es sogar Applaus. „Die letzten Tage haben mir gezeigt, dass man den Kindern vertrauen kann, auch schwierige Themen umzusetzen“, so die Schulleiterin. Es sei schön zu sehen, dass die Kinder Gelerntes auch weitergeben. Mit Tanz und Musik auf dem Schulhof verabschiedete man sich ins lange Wochenende.