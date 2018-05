Gewusel auf den Fluren im Rathaus

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Gut hundert Arbeiten von Kindern der Grund- und Oberschule Schwanebeck sowie aus dem Hort Kinderhaus Fantasia schmücken seit Mittwochabend Flure und Wände im Rathaus Panketal. Zur Eröffnung der Schau, organisiert vom Verein Kunstbrücke im Rahmen der Kulturtage, herrschte Gewimmel.

Stolz zeigten viele Kinder den Eltern und Freunden ihre Arbeiten, die in Projekten, aber auch in der Freizeit entstanden waren. Die Motivation, sich im Rathaus zeigen zu dürfen, war riesengroß. So konnte sich Schülerin Charlotte gleich über zwei ausgestellte Zeichnungen freuen. „Das finde ich toll, ich bin ganz stolz.“ Ihre Tante Jana Nowotny, bekennender Fan der Neunjährigen, lobte die Kreativität: „Es ist wirklich beeindruckend.“

Auch die stellvertretende Vorsitzende Irmgard Reibel vom Verein Kunstbrücke, die sowohl bei der Auswahl vieler Stücke als auch beim Hängen der Kunstwerke dabei war, zeigte sich überrascht vom Können der jungen Panketaler. „Wenn man sieht, aus welchen Fundstücken zum Beispiel im Kinderhaus Fantasia die Schüler Exponate hergestellt haben, dann finde ich das faszinierend.“ Aus Staubsaugern, Drähten und alten Boxen wurden ganz überraschende Exponate.

Zwei Monate lang sind die Schülerarbeiten nun zu sehen. Für die amtierende Bürgermeisterin Cassandra Lehnert „eine Bereicherung für unser Haus“. Besonders der „Robo Fantasy“ mit vielen Informationen und Spielmöglichkeiten hatte es ihr angetan, aber auch die kreativen Arbeiten quer durch alle Altersstufen beeindruckten die Hausherrin. Zur Musik der Panketaler Tastenflitzer unter Leitung von Jenny Seemann ließ sich die Schau kurzweilig treppauf, treppab genießen.

Für Kristin Lorenz, Kunstlehrerin an der Oberschule Schwanebeck, war es kein Leichtes, die Arbeiten für die Panketaler Kulturtage auszusuchen. Viele Themen, berichtete sie, entstanden in unterrichtsübergreifenden Projekten. So schlug sich das Thema Archäologie und Steinzeit in Salzteig-Abdrücken von Fossilien nieder. Besonderer Höhepunkt: An einer Station können Besucher der Ausstellung selbst nach Schätzen graben und nachfühlen, wie ein historischer Fund beglückt. „Das kann wirklich jeder einmal ausprobieren“, ermunterte die Kunstlehrerin.

Zum zweiten Mal hatte der Verein Kunstbrücke im Rahmen der Kulturtage zu einer solchen Ausstellung aufgerufen. Die Auswahl war groß. Zeichungen, Comics und Fotografien schafften es in die Exposition.

Darunter so Überraschendes wie das Fotoprojekt der 7b „Up in the air“. Raum und Zeit werden von den Schülern optisch ausgehebelt. Topftrommeln, aber auch viele Regenbögen und Luftballons sowie Buddy-Bären schmücken nun das Rathaus. Bis 2022 ist die Rathausgalerie ausgebucht. Im Jahr sind sechs Ausstellungen zu sehen.