Schäumendes Bier, fröhliche Herren

Manja Wilde

Fürstenwalde/Grünheide/Streitberg (MOZ) Bands, Bier und blauer Himmel bescherten Wirten am Herrentag volle Tische. In Grünheide eröffnete der Biergarten „Heydewirt“. In der Streitberger Kulturbrennerei reichten die Sitzplätze bei weitem nicht. Und im Küstriner Wappen in Fürstenwalde machten viele Herren Station.

Das erste Bier perlt schon vor der offiziellen Eröffnung des neuen Biergartens „Heydewirt“ in den Bechern. 300 Stühle stehen für die Gäste am Ufer des Peetzsees bereit. „Als Grünheider muss man doch wissen, was hier passiert“, sagt Katharina Gadegast-Nölle, die mit ihrer Familie pünktlich um 10 Uhr am Tisch sitzt. „Wir freuen uns, dass es endlich wieder etwas gibt, wo man sich treffen kann, nachdem so viele Gaststätten zugemacht haben“, ergänzt Michael Paul.

Und dann ist es soweit: Grünheides Bürgermeister Arne Christiani übergibt den frisch gestalteten Biergarten an Holger Haustein und Carsten Goretzki. Die beiden Männer haben die Heydewirt OHG gegründet. Ab sofort öffnen sie den Biergarten täglich, ab Juli soll auch das ehemalige „Hotel am Peetzsee“, künftig Pension „Heydewirt“, wieder Gäste empfangen. „Ein schönes Eisbein, noch dieses Jahr, das wär’ was“, freut sich Waldemar Syp schon darauf. Gegen 11.30 Uhr ist der Biergarten proppenvoll.

Der Feiertag Christi Himmelfahrt, der zugleich als Vater- und Herrentag begangen wird, lockt viele Familien, Pärchen und Männerrunden auf Radwege und in Lokale. In der Kulturbrennerei Streitberg reihen sich die Fahrräder in langer Schlange am Zaun entlang. Wer einen Sitzplatz hat, gibt ihn so schnell nicht wieder her. Peggy und Andreas Tuleweit sind aus dem nahen Langewahl gekommen. „Wir sind jedes Jahr hier, es ist nicht so groß, einfach gemütlich“, sagt Peggy Tuleweit. Das Paar hat Matthias Retz aus Rauen und Christian Ruff aus Zehdenick mitgebracht. In grünen Angelhockern mit Getränkehaltern sitzen die vier im Hof und lauschen der Band Urgestein. Werner Menzel, Inhaber der Kulturbrennerei, wirbt um Unterschriften gegen den Verlauf des geplanten Naturschutzgebietes – Flatterband zeigt dessen künftige Grenze entlang des Spree-Altarms. „Betreten noch erlaubt“, steht daran.

Während in der Kulturbrennerei auch viele Frauen und Kinder sitzen, machen im „Küstriner Wappen“ in Fürstenwalde vor allem Männer Station. Kellner Tobias Wierz schleppt Tabletts voll großer Biergläser und Havanna-Cola-Mischungen herbei. Zum Beispiel zu sechs jungen Männern, die ein Schattenplätzchen gewählt haben.

„Wir waren schon in der Neuen Welt und in der Silbersocke“, zählt Christin (31) auf. Später soll es noch ins „Herrlicher“ gehen. Gegen 15 Uhr wollen die Männer zu ihren Frauen zurückkehren, die derweil schon den Grill angeheizt haben. „Das ist schon immer so gewesen“, sagt Christian.