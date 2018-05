Schäumendes Bier, fröhliche Gäste

Mara Kaemmel und Manja Wilde

Woltersdorf/Grünheide/Streitberg (MOZ) Feiertag, Bier und blauer Himmel bescherten Wirten am Herrentag volle Tische. In Woltersdorf läutete die Feuerwehr ihr Geburtstagsfest ein. In Grünheide eröffnete der Biergarten „Heydewirt“ am Peetzsee.

Autoscouter und Karussell, Erbsensuppe und Bratwurst, Brause und Bier – am Himmelfahrtstag war beim Auftakt des traditionellen Feuerwehrfestes rund um die Wache in der Berliner Straße jede Menge los – für Familien und Ausflügler. In diesem Jahr wird das 124. Jubiläum der Woltersdorfer Feuerwehr gefeiert – und das drei Tage lang. Am Donnerstag kamen bereits kurz nach zehn Uhr die ersten Gäste vorbei, darunter Conni und Micha Drewitz aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie gönnten sich auf ihrer Radtour hier ein kleines Bier: „Die Sonne scheint, die Stimmung ist prima“, sagten sie gut gelaunt. Auch der anderthalbjährige Janne aus Woltersdorf hatte Spaß. Seine Großeltern kutschierten ihn im Bollerwagen an den Feuerwehrautos vorbei zum Karussell. „Feuerwehr ist für Kinder immer spannend und deshalb führen wir unseren Enkel heute aus“, sagte seine Oma Pia Vagt.

Der Feiertag Christi Himmelfahrt, der zugleich als Vater- und Herrentag begangen wird, lockte überall viele Familien, Pärchen und Männerrunden auf Radwege und in Lokale. In Grünheide perlte das erste Bier schon vor der offiziellen Eröffnung des neuen Biergartens „Heydewirt“ in den Bechern. 300 Stühle standen für die Gäste am Ufer des Peetzsees bereit. „Als Grünheider muss man doch wissen, was hier passiert“, sagte Katharina Gadegast-Nölle, die mit ihrer Familie pünktlich um 10 Uhr am Tisch saß. „Wir freuen uns, dass es endlich wieder etwas gibt, wo man sich treffen kann, nachdem so viele Gaststätten zugemacht haben“, ergänzte Michael Paul.

Und dann war es soweit: Grünheides Bürgermeister Arne Christiani übergab den frisch gestalteten Biergarten an Holger Haustein und Carsten Goretzki. Sie haben die Heydewirt OHG gegründet. Den Biergarten öffnen sie ab sofort täglich. Ab Juli soll auch das ehemalige „Hotel am Peetzsee“, künftig Pension „Heydewirt“, wieder Gäste empfangen. „Ein schönes Eisbein, das wär’ was“, freute sich Waldemar Syp schon darauf.

Die Fans der Woltersdorfer Feuerwehr können bereits voll Vorfreude auf heute und Sonnabend blicken, denn die eigentliche Party beginnt dort heute, um 18 Uhr. Die Erkneraner Woltersdorfer KarnevalGemeinschaft (EWG) tritt ab 19 Uhr mit den Dämeritz Funken auf und danach gibt’s Party mit PartyTune. Ein umfangreiches Programm wird dann am Sonnabend geboten. 10 Uhr öffnet der Rummel, ab 11 Uhr sind Oldtimer zu bestaunen, ab 13 Uhr werden die Besucher wieder von den Karnevalisten unterhalten und danach von Kindern der Kita „Haus der kleinen Strolche“.

Ab 14 Uhr verwöhnt die Feuerwehr mit einem Kuchenbasar. Caroline Lange, stellvertretende Wehrführerin, wirbt für den Auftritt der Jugendfeuerwehr. „Das wird ein Höhepunkt“, verspricht sie. Ab 15.30 Uhr demonstriert der Nachwuchs einen Einsatz. Danach können Zuschauer sogar selbst in Aktion treten. „Wir geben ihnen die Möglichkeit, zu erfahren, wie sich die Arbeit der Feuerwehrleute anfühlt.“

Ab 17 Uhr kann jeder der mag, eine Feuerwehrmontur anziehen und mit Schere und Spreizer versuchen, Autoteile zu zerlegen – so wie es bei einem Autounfall oft nötig ist, um Insassen zu retten. Zum Abschluss des Volksfestes legt am Abend der Feuerwehr-DJ zum Tanzen auf.