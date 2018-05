Großer Ansturm zum Saisonstart

Iris Stoff

Storkow „Volles Haus“ am Donnerstag im Mitmachpark Irrlandia: Hunderte Besucher kamen schon am Eröffnungstag, um sich hier nach Herzenslust zu verirren und zu vergnügen.

Schon bevor Punkt 10 Uhr das Eingangstor geöffnet wurde, hatten sich die ersten Familien eingefunden. Darunter auch Aileen Graf aus Berlin-Köpenick mit ihrem Mann und den Töchtern Lina (9) und Ella (5). „Wir sind heute mit einer ganzen Truppe hier“, verriet die junge Frau. „Mehrere Familien mit Kindern. Und ich habe auch gleich Saisonkarten gekauft. Da bezahlt man zweimal Eintritt und kann viermal kommen. Es ist eine tolle Anlage. Wir haben hier schon die Einschulung unserer Tochter gefeiert.“ Zielstrebig steuerte die Berlinerin mit einem Bollerwagen, auf dem sich Decken und Verpflegung befanden, auf eine überdachte Sitzanlage in der Nähe des Wasserspielplatzes zu. „So, hier schlagen wir jetzt unsere Basis auf. Die Kinder können ausschwärmen und überall herumtollen.“

Einige Meter weiter beäugten die ersten Besucher die neue Schwammschlachtanlage. Benjamin Belo (12) und Bendrik (7) waren mit ihren Eltern aus Fredersdorf nach Storkow gekommen. Und die beiden testeten erst einmal, wie viel Wasser die Geschosse – also die würfelförmigen Schwämme – so aufnehmen können. „Ich habe noch den Familienpass vom vorigen Jahr“, erzählte ihre Mutter Nadine Belo. „Da findet man eine Menge Anregungen für Ausflüge. Und so haben wir uns für heute das Irrlandia ausgesucht, mein kleiner Sohn war schon mal mit seiner Hortgruppe hier. Jetzt wollen wir mal schauen, was man alles so machen kann.“

Betätigen können sich die Besucher auf dem weitläufigen Gelände reichlich. Mehr als 50 kreative Spielangebote stehen bereit. Elf unterschiedliche Labyrinthe laden zum Verirren und Entdecken ein. Außerdem befindet sich hier Brandenburgs größtes Rutschenparadies.

Durch drei bekletterbare Holztürme gelangt man auf fünf Edelstahlrutschen, die längste ist zwölf Meter hoch. Die Türme sind miteinander durch stabile Gittergänge verbunden. Nichts für Menschen mit Höhenangst. Für den siebenjährigen Javier Schuster schien das kein Problem zu sein. „Mein Enkel ist Berge gewöhnt. Er kommt aus der Schweiz und ist gerade bei uns in Storkow zu Besuch“, erklärte stolz seine Oma Doris Kollberg, bevor sie den Steppke am Auslauf der Rutsche in Empfang nahm.

„Schön, dass das Wetter heute mitspielt und alles klappt“, freute sich Eveline Beier, die Vorsitzende des Irrlandia-Trägervereins Lolly Pop. „Wir haben die Eröffnung schon herbeigesehnt, in den letzten Tagen hat ununterbrochen das Telefon geklingelt. Die Nachfrage ist groß. Es gibt schon viele Anmeldungen von Schul- und Kindergartengruppen bis aus Berlin. Unsere acht Feierhütten sind für die nächsten Wochen bereits ausgebucht.“ Den ganzen Tag riss der Zustrom im Irrlandia nicht ab. Bereits gegen Mittag waren an die Tausend Besucher da. Auf dem großen Areal verteilten sich die Leute. Es herrschte eine angenehme, entspannte Atmosphäre. Viele Leute hatten sich Decken oder Hängematten mitgebracht, die Kinder wuselten glücklich herum. Erfahrene Irrlandia-Gänger hatten natürlich auch Badesachen und Handtücher für ihre Sprösslinge dabei, damit diese sich bei den Wasserspielen nach Herzenslust austoben konnten.

Der Mitmachpark ist bis zum 30. September täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet acht Euro.