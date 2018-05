Nicht nur die Sonne strahlte

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Tagsüber kein Donnergrollen, kein Regen. Bis abends war es ein Himmelfahrtstag wie aus dem Buche. Bei purem Sonnenschein genossen die Menschen den freien Tag – auf dem Fahrrad, im Garten oder bei Festen wie im Fürstenberger Stadion und auf dem Neuzeller Klostergelände.

Glückliche Männer gibt es am Donnerstag viele, aber einer ist zumindest am Nachmittag der wohl glücklichste Mann in Oder-Spree. Dietmar Baesler, der Neuzeller Bürgermeister, kommt gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus. Er hatte nämlich im Vorfeld des Klostermarktes „Handwerk trifft Kultur“ gewettet, dass er es schafft, 750 Neuzeller zusammen zu bekommen, die auf dem Stiftsplatz gemeinsam „Das wünsch ich mir, das wünsch ich mir“ von Bärbel Wachholz singen.

„Jede Person zählt“, ruft Entertainer Ronny Gander immer wieder, als der Countdown läuft. Und tatsächlich, es kommen Hunderte zusammen. Ob es am Ende 750 sind? Gezählt hat niemand. Was zählt ist, der Stiftsplatz ist voll und die Menschen haben Spaß, als sie den alten Hit schmettern. Nicht ohne Grund übrigens. Ein Filmteam ist dabei. Das Massensingen wird Teil eines Imagefilmes über Neuzelle, das in diesem Jahr ein großes Jubiläum feiert, denn vor 750 Jahren wurde das Kloster gegründet.

„Ich bin glücklich, hier in Neuzelle wohnen zu dürfen“, sagt Dietmar Baesler ins Mikrofon und bedankt sich bei allen, die mitgemacht haben. Auch Ronny Gander ruft: „Ihr seid spitze!“ Spitze finden mit Sicherheit auch die meisten Besucher an diesem Tag den Klostermarkt. Überall gibt es etwas zum Staunen, zum Mitmachen und natürlich auch zum Mitnehmen. Bei Holger Werner und seiner Familie beispielsweise geht es ums Drechseln ohne Strom. Eine Zeitreise zurück also. „Manche Kinder sind zwar etwas ängstlich, andere ganz begeistert“, erzählt Werner, der normalerweise in einer Kfz-Firma arbeitet. Das Drechseln wie im Mittelalter ist lediglich ein Hobby.

Hobby und Beruf hingegen vereint Christian Scheffler. Der Orgelbauer aus Sieversdorf, der mit seinem Team einst die wertvolle Sauer-Orgel in der katholischen Kirche in Neuzelle restauriert hat, zieht ebenfalls die Augen und die Ohren auf sich. Einer kleinen Ersatzorgel aus den 1960ern, die er mit einem guten Trabi vergleicht, entlockt er wundervolle Töne. Da bleiben sogar Luis und Ricardo von der Insel La Palma stehen. „Es ist wundervoll hier“, sagt Luis in Englisch. Die zwei besuchen in Neuzelle ihren Wanderkumpel Bernd Woschke, da darf ein Besuch des Klostermarktes nicht fehlen. Und die Orgel fasziniert sie. Kinder hingegen zieht es eher zu den Tröten-Tönen von Clown Faxilus.

Und manch einen, der gerade noch in Neuzelle war, sieht man wenig später im Fürstenberger Stadion wieder. Auch dort wird nämlich gefeiert. Die Blasmusik ist schon von weitem zu hören. „Wir sind nicht das erste Mal hier“, sagt Orginia Rhode, die in einem Zelt ein wenig Schatten gesucht hat. „Es ist doch toll hier. Die Musik stimmt, das Essen schmeckt und das Wetter hält auch.“ Mit dem Fahrrad ist sie aus dem VI. Wohnkomplex nach Fürstenberg geradelt. Und sie ist nicht die Einzige. Ein ganzes Meer aus Drahteseln ist am Stadion zu sehen. Dort wird gekickt und geplaudert. Und am Ende sind nicht nur die Männer glücklich.