Freibad ab Sonnabend geöffnet

Bernau Das Freibad in Bernau-Waldfrieden öffnet am Sonnabend ab 9 Uhr seine Pforten für die Sommersaison. An der Hans-Wittwer-Straße ist dann immer montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr für alle Badegäste geöffnet.

Damit beim Landgang keine Langeweile aufkommt, hält der Betreiber des Freibads, das Deutsche Rote Kreuz, Schach- und Mühlespiele in Übergröße zur Ausleihe bereit. Ein Beachvolleyball- und ein Kunstrasenplatz bieten ideale Bedingungen für Ballspiele, teilt die Stadt mit. Auch gibt es Aquafitnesskurse.

Das Waldbad am Liepnitzsee hat bereits seit dem 1. Mai wieder geöffnet. Allerdings ist die Wassertemperatur noch recht frisch. Hier finden die kleinen und großen Schwimmfreunde täglich von 10 bis 19 Uhr viel Abwechslung.

Weitere Infos unter www.freibad-waldfrieden.de.