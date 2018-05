Verkehrserziehung, Festumzüge absichern, Senioren beraten

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Das Amt Seelow-Land hat einen neuen Revierpolizisten: Andreas Zummack kümmert sich jetzt um die Anliegen und Fragen der Bewohner des Amtsbereiches im Zusammenhang mit der polizeilichen Arbeit. Den 52-jährigen Müncheberger hat es nach mehr als 30 Jahren Dienst in verschiedenen Bereichen der Strausberger Inspektion aufs Land gezogen, wie er sagt. Zuletzt war Andreas Zummack, der den Dienstgrad eines Polizeihauptkommissars hat, in der Sonderüberwachungsgruppe der Verkehrspolizei unter anderem an großen Kontrollaktionen beteiligt. Nun also Seelow-Land.

Dort war die Stelle des „Repo“ seit Oktober 2016, als Eberhard Hecke eine andere Aufgabe übernahm, nicht mehr fest besetzt. Andere Kollegen „mitunter auch ich selbst“ hätten die Aufgaben zum Teil mit erledigt, sagt Thomas Wendland, der Leiter des Seelower Polizeireviers.

Er freut sich über die Verstärkung und betont: Die Arbeit eines Revierpolizisten sei „alles andere als ein Ruheposten“. Denn auch die Repos hätten „Dienst zu unregelmäßigen Zeiten“. Das bedeutet, dass sie entsprechend der polizeilichen Lage zu jeder Zeit und für alle Aufgaben im Revier eingesetzt werden können. Zum Beispiel für Geschwindigkeitskontrollen. Eben erst hat Andreas Zummack die Berechtigung zum Bedienen des im Volksmund Laserpistole genannten Messgerätes erworben.

Er freue sich vor allem „auf den Kontakt zu den Leuten“, sagt der neue Revierpolizist, der sich für die Stelle im Seelower Revier beworben hatte. Amtsdirektorin Roswitha Thiede hat er sich bereits vorgestellt.

Die Bewohner des Amtes werden ihren Repo unter anderem in Aktion sehen, wenn es darum geht, Feste und Umzüge abzusichern oder polizeiliche Aufklärungsarbeit zu leisten. So wird Andreas Zummack dabei sein, wenn die Viertklässler der Dolgeliner Grundschule sich auf ihre Fahrradprüfung vorbereiten und diese absolvieren. Er wird die Verkehrserziehung in den fünf Kitas im Amt unterstützen und Senioren Rede und Antwort stehen, wie man den „Enkeltrick“ erkennt und sich bei dubiosen Anrufen richtig verhält.(ir)

Kontakt: Andreas Zummack ist im Polizeirevier Seelow zu erreichen, Tel. 03346 801 10 42, E-Mail: andreas.zummack@polizei.brandenburg.de