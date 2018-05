Eine Internetseite für Wriezen und das Oderbruch

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Presseberichte insbesondere dieser Zeitung über Probleme in der Entwicklung des Tourismus im Oderbruch haben Klaus Ahrendt bereits im Januar dazu bewogen, Kontakt zu Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) und Jutta Werbelow (SPD) aufzunehmen, die Vorsitzende des Ausschusses für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus (Gosult) ist. Am Dienstagabend stellte sich der Reiseleiter und Gästeführer nun erstmals in diesem Fachausschuss vor. Er unterbreitete dabei den Vorschlag, eine Internetseite für die Region aufzubauen, die auch für mobile Endgeräte wie Smartphones nutzbar ist. Seine bisherige Internetpräsentaion werde Mitte Juni auf dem neuesten Stand sein, sagte Ahrendt später auf Nachfrage von Peter Sperr (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch).

„Ich bin mit der Touristinformation Küstrin bereits in der Region engagiert“, erklärte er und fügte hinzu: „Ich würde gern zeigen, was ich kann.“ Er wisse, wie die Berliner und Brandenburger ticken und würde gern ein Netzwerk im Oderbruch entwickeln. Einbezogen werden müssten dabei auch die Gemeinden auf der polnischen Oderseite.

Gedacht sei die Internetseite für Tagesausflügler, Urlauber und Reiseveranstalter – egal, ob es sich dabei um professionelle Anbieter oder Vereine handelt. „Sie könnten dann über Partner des Netzwerks das Oderbruch erkunden“, erläuterte Ahrendt. Er würde sich freuen, wenn sich weitere Gemeinden in der Region für sein Angebot interessieren. Noch arbeite er allein, aber eine solche Internetseite müsse regelmäßig gepflegt werden. „Dafür hätte ich Unterstützung beziehungsweise würde ich mir diese dann gezielt suchen.“

Über Details wurde am Dienstagabend auch noch nichtöffentlich beraten. Bisher sei Ahrendts Angebot nicht so recht fassbar, hieß es von Ausschussmitgliedern, andere wünschten sich eine Überarbeitung und Ergänzung der städtischen Internetseite. (azi)