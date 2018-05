Ein Koffer voller Geschichte(n)

Werkeln für die Geschichte: Robert Kronawitt (v.l.), Timo Wagner, Niklas Pabst, Dorothee Schmidt-Breitung und Kimberly Drews haben in Breslack ihren Museumskoffer gefüllt. Der wird am Sonntag erstmals präsentiert. © Foto: Janet Neiser

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Ein nigelnagelneuer Museumskoffer voller Geschichte(n) wird an diesem Sonntag im Blauen Salon des Klosters Neuzelle im Rahmen des Internationalen Museumstages vorgestellt. Mitgewirkt an dem Projekt haben vor allem Schüler der Rahn-Schulen.

Tibor spannt gerade das kleine Holzfass ein. Hoffentlich hält der Leim die kleinen Leisten zusammen. Schließlich gehört das Fässchen zum Museumskoffer, den der Zwölfjährige gemeinsam mit drei weiteren Jungs und einem Mädchen Stück für Stück füllt. Natürlich nicht allein, sondern unter Anleitung von Diplom-Restauratorin Dorothee Schmidt-Breitung. „Die Fünf gehören zur Denkmal Aktiv AG“, erzählt sie in ihrer heimischen Werkstatt in Breslack, wo die Schüler an diesem Tag mächtig fleißig sind. Timo beispielsweise sägt ein E aus. Was es mit dem Holzbuchstaben auf sich hat und wo man das Original im Neuzeller Kloster findet, das erfahren zunächst die Besucher des Museumstages am Sonntag und später dann Grundschüler. Für die ist der Koffer voller Geschichte(n) nämlich gedacht.

Die Klosteranlage steht in diesem Jahr besonders hoch im Kurs, nicht nur weil die Zisterziensermönche dorthin zurückgekehrt sind und wohl auch bleiben, sondern weil das das Kloster Neuzelle vor 750 Jahren gegründet wurde. Wann, wenn nicht anlässlich eines Jubiläums, ist es besser, in die Historie einzutauchen. Und weil Geschichte nicht nur wichtig, sondern auch spannend ist, hat sich Dorothee Schmidt-Breitung diesen Koffer einfallen lassen. Auch der hat schon einiges auf dem Buckel. „Der ist weit über 100 Jahre alt“, sagt die Restauratorin, die das gute Stück ersteigert hat. Mit diesem Koffer können die Kinder künftig auf Reisen gehen. Zwölf Stationen gibt es, wenn der Deckel aufgeklappt ist.

Die Karte aus dem alten Stiftsatlas von 1758 ist beispielsweise drin – gedruckt auf einem Tuch, auf dem dann wichtige Gebäude der Klosteranlage positioniert werden können. Die Klosterkirche, das Marmorierhaus, die Kapelle – all das und noch viel mehr hat Restaurator Christoph Schröter maßstabsgetreu aus Holz gefertigt. Wunderschön. Aber auch über einen Urkundenfälscher wird in dem Koffer erzählt. Ein Krimi aus dem Kloster sozusagen. Die Hussiten spielen eine Rolle, der Kreuzgang, das Ornat des Abtes und vieles mehr.

„Mich interessiert Geschichte“, sagt Niklas Pabst vom Neuzeller Gymnasium. Der 15-Jährige wohnt zwar in Eisenhüttenstadt, aber das Kloster gehört aufgrund der Schule ja mit zu seinem Leben. Durch dieses Projekt sieht er viele Dinge dort jetzt mit anderen Augen. Und auch Timo Wagner ist ganz begeistert. „Das macht schon Spaß hier“, sagt der 13-Jährige.

In dem Koffer stecken aber nicht nur Gegenstände, sondern auch Stimmen, die auf einem Audio­gerät verewigt wurden. Ein Dutzend Jugendliche haben vorhandene Schüler-Ausarbeitungen zum Kloster als Textvorlage genutzt. Zu jeder Station gibt es also immer eine Erklärung von Kindern für Kinder. Da macht Geschichte doppelt Spaß. „Ich denke schon, dass das für Grundschüler spannend ist“, sagt Tibor Vass. Und nicht nur für die.

Vorstellung Museumskoffer: So, 11 Uhr, Blauer Salon, Neuzeller Kloster