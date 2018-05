Entlaufener Hund lässt sich nicht fangen

Marco Winkler

Groß-Ziethen (MOZ) Seit einigen Tagen geistert in Groß-Ziethen ein großer Hund durchs Dorf. Der hellblonde Vierbeiner überquert mehrfach am Tag die stark befahrene Durchgangsstraße im Ort. In der Facebook-Gruppe „Wir in Kremmen“ wurde auf die Problematik aufmerksam gemacht. Ortsvorsteherin Astrid Braun sieht die öffentliche Sicherheit nicht mehr gegeben. „Er wurde schon mehrfach am Spielplatz gesehen“, sagt sie. „Auch wenn es sich um einen Angsthund handelt, gibt es Menschen, die selbst Angst vor Hunden haben und sensibel reagieren.“ Die Ortsvorsteherin hätten schon mehrere Beschwerden wegen des Hundes erreicht. Als zuständige Jägerin und Revierpächterin erinnert sie zudem an die aktuelle Brut- und Setzzeit.

Der Hund ist einer Tierpension in Staffelde entlaufen. Nach Angaben der Inhaberin, die namentlich nicht genannt werden möchte, gehört er einer Tierschutzorganisation. Bei ihr sei das traumatisierte Tier, das aus Rumänien gebracht wurde, um es wieder aufzubauen und später zu vermitteln. Für das Tier bedeute der Mensch Gefahr und Flucht. Es sei entlaufen, weil ihm Menschen zu nahe kamen, berichtet die Pensionsbetreiberin auf Nachfrage. Sie bittet die Groß-Ziethener, nur Sichtungen des Hundes weiterzugeben, ihn ansonsten aber zu ignorieren. Locken lasse er sich nicht. Dafür steuere er immer wieder eine gelegte Futterstelle an. Momentan spreche sie weitere Schritte mit der Tierschutzorganisation ab. Nur viel Ruhe und Zeit würden es möglich machen, den Hund zu sichern.

Eventuell könnte eine Tierärztin den Hund per Gewehr betäuben. Angst brauche niemand zu haben, so die Pensionschefin, die aber auch einräumt: Würde der Hund bedrängt, könnte er aus Selbstschutz durchaus angreifen. Es könne einige Wochen dauern, den Hund einzufangen. Zeit, die Ortsvorsteherin Astrid Braun nicht abwarten kann: „Wir haben eine Fürsorgepflicht.“ Sie hofft auf eine schnelle Lösung.