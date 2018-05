Ein neues Herz für Lichterfelde

Susan Hasse

Lichterfelde (MOZ) Die Umgestaltung des neuen Ortsmittelpunktes in Lichterfelde ist weitestgehend fertiggestellt. Am Mittwoch wurde der Lichterfelder Schlosspark eingeweiht. Das Schloss, der dazugehörige Schlosspark und die Außenanlagen werden schon bald das neue Herzstück des Dorfes.

Über 1 Million Euro hat die Gemeinde Schorfheide bislang in die Erneuerung der Schlossanlagen im Herzen des Ortes Lichterfelde investiert. Bereits 2011 hat die Gemeinde mit der Sanierung von Dach und Fassade des Schlosses begonnen. Mit rund 400 000 Euro, davon 250 000 Euro Fördermittel wurde das Schloss wieder zu einem ansehnlichen Haus im Herzen des Dorfes. Der nächste Schritt war die Erneuerung der Außenanlagen rund um das ehemalige Herrenhaus. Hier nahm die Gemeinde 195 000 Euro in die Hand und baute einen Spielplatz für die Kleinen und zahlreiche Parkbänke für die älteren Besucher.

In dieser Woche wurde schließlich der neu gestaltete Schlosspark fertiggestellt. Insgesamt 450 000 Euro, davon 330 000 Euro Fördermittel der Europäischen Union, wurden hier investiert.

Auf dem rund 8 000 Quadratmeter großen Gelände in der Mitte des 1937-Seelen-Dorfes wurden neue Wege, zahlreiche Bänke zum Verweilen, eine Tanz- und Veranstaltungsfläche im Zentrum des Parks sowie eine Tribüne gebaut. Hunderte neue Pflanzen und Sträucher wurden in den vergangenen Wochen gepflanzt und machen den Park zu einer grünen Oase im Dorf. Der Blick auf die Anzahl der Pflanzen, die das Unternehmen KIS GmbH gesetzt hat, ist beeindruckend: 1500 Sträucher, 120 Bodendecker, 850 Rosen und 16 große Rhododendron-Büsche wurden gepflanzt. Dazu kommen 5000 Quadratmeter Rasenflächen, die neu gesät wurden. Insgesamt 470 Meter neue Wege wurden angelegt. Die Arbeiten im Schlosspark haben im September begonnen, mussten aber aufgrund des feuchten Winters mehrfach unterbrochen werden. Anfang des Jahres wurde es dann nochmal richtig kalt, so dass sich schon einige Lichterfelder fragten, wann es endlich vorangehe. „Trotz des schwierigen Wetters war es insgesamt dennoch ein flüssiger Bauablauf“, meint Mitarbeiter Wilkli Langner vom Unternehmen KIS, das für das Grün im Park sorgte. Vor allem die absolute Baufreiheit im weiträumigen Park sei von Vorteil gewesen, ergänzt sein Kollege Rauk Kletzien.

„Der neu gestaltete Schlosspark trägt nicht nur zur Verschönerung des Ortszentrums bei, sondern bietet auch tolle Möglichkeiten für das dörfliche Zusammenleben“, so Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht. Manuela Brandt, die vonseiten der Gemeinde den Bau überwachte, zeigte anhand von Fotos wie binnen kürzester Zeit aus einem wilden Parkgelände ein kultivierter und ansprechender Park entstanden ist: Die Senioren des Dorfes eroberten auch sogleich das Gelände und probierten eine der 16 neuen schattig gelegenen Bänke aus.

„Der Park ist das neue Juwel von Lichterfelde“, zeigt sich auch Ortsvorsteher Matthias Gabriel begeistert. Es sei in den vergangenen Monaten ein tolles Ensemble im Dorf entstanden. Schon bald werde der Park mit Leben gefüllt, ist er überzeugt. Am 7. Juli findet für die Lichterfelder Bürger eigens ein Einweihungsfest statt. Das Brandenburgische Konzertorchester werde spielen, verrät Ortsbeirätin Nicole Sellke. Das Rondell mit einem Durchmesser von elf Metern biete die ideale Plattform für Veranstaltungen verschiedener Art.

Das Lichterfelder Schlossparkleuchten am 1. September wird ein weiteres kulturelles Highlight im neuen Park werden. Es werde ab 14 Uhr viele Attraktionen für Familien geben und abends werden die Bäume im Park illuminiert. Auch die Grundschule Lichterfelde plant, den Park für verschiedene Veranstaltungen zu nutzen. Beste Voraussetzungen also, dass das neue Herz in Lichterfelde bald pulsiert.