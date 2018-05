Georgette Dee kommt zum MOZ-Talk

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwei gute Bekannte werden sich beim nächsten MOZ-Talk mit Musik am 6. Juni im Kleist Forum auf der Bühne begegnen: die Hamburger Entertainerin Lilo Wanders und die in Berlin lebende Sängerin und Schauspielerin Georgette Dee. Durch Kontakte zur Hamburger Kleinkunstszene lernte der inzwischen zur Kunstfigur gewordene Künstler vor etwa 30 Jahren Lilo Wanders kennen und unternahm erste Gehversuche auf der Bühne. „Ich habe damals als erste Georgette Dee geschminkt“, erinnert sich Lilo Wanders.

1981 ging Georgette Dee nach London und lernte dort den Pianisten Terry Truck kennen. Gemeinsam gaben beide 1989 ein Gastspiel in der DDR. Es folgten Auftritte am Wiener Burgtheater, im Pariser Odeon, in den Münchner Kammerspielen und in der Deutschen Oper Berlin. Die Wochenzeitung Die Zeit bezeichnete Dee als „Deutschlands größte lebende Diseuse“. Beim 22. MOZ-Talk mit Musik wird sie am 6. Juni im Kleist Forum über ihr neues Programm und ihr Leben im Berliner Speckgürtel erzählen.

Gemeinsam werden Lilo Wanders und die Journalistin Claudia Seiring mit weiteren interessanten Gästen plaudern. Einzigartig ist, was Jonas Schöneberg aus Frankfurt macht. Gemeinsam mit seinem in Detroit/USA lebenden und forschenden Bruder Vincent entwickelte er ein aufwendiges Wasserfiltersystem. Im ehemaligen Kornspeicher an der Rathenaustraße kann man ihr hochreines Wasser zapfen.Welche Stoffe sie aus dem Wasser filtern und wie sauber Frankfurter Wasser tatsächlich ist – wird Jonas Schöneberg beim MOZ-Talk erzählen. Es spielt wieder die MOZ-Showband mit Sören Gundermann, Thomas Strauch und Jacek Faldyna.(hk)

MOZ-Talk am 6. Juni, 19.30 Uhr, im Kleist Forum. Tickets: MOZ-Geschäftsstelle, Paul-Feldner-Straße 13, im Kleist Forum, unter moz.de/ticket sowie ticket@muv-ffo.de