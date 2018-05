Chor Neuhardenberg gibt am 27. Mai sein letztes Konzert

MOZ

Neuhardenberg Nach 33 Jahren verabschiedet sich der Neuhardenberger Chor mit einem letzten Konzert in der Schinkelkirche Neuhardenberg. In den vergangenen Jahren sei es nicht gelungen, Sängernachwuchs zu gewinnen. Damit sei der Schritt der Auflösung unausweichlich geworden, heißt es seitens des Vereins. Zum 31. Juli wird die Vereinsarbeit beendet. Mit der jetzigen Besetzung sei es künftig nicht mehr möglich, qualitativ gute Chormusik zu Gehör zu bringen.

Ende der 1980iger Jahre zählte der Chor 56 Sängerinnen und Sänger, heute sind es nur noch zwölf. Die würden auch immer älter, spürten das in jeder Probe und bei jedem Konzert. „Wir können auf viele gelungene Auftritte, konzentriertes Arbeiten an den Montagabenden, eine Gemeinschaft, die gerade in unserer heutigen Zeit so wichtig ist, Spaß und schöne Erlebnisse zurückblicken und haben stets den Applaus der Zuhörer im Ohr“, resümiert Jutta Lutter namens des Chores. Der Chor dankt allen Sängerinnen und Sängern, die in den vergangenen 33 Jahren dem Ensemble ihre Stimme gegeben haben und besonders den Chorleitern Elvira Falkenberg und Axel Neumann für ihre engagierte und nicht immer einfache Arbeit. Zum Konzert am 27. Mai, 15 Uhr, haben die Neuhardenberger den Konzertchor der Kreismusikschule und das Kammerorchester der Kreismusikschule Strausberg eingeladen.