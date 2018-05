Gottesdienst mit Blick auf den 66-Ender

Cornelia Link-Adam

Briesen An der Stelle, wo am 18. September 1696 der Kurfürst Friedrich III. – später als Friedrich I. zum Preußenkönig gekrönt – einen kapitalen Rothirsch, den legendärer 66-Ender erlegte, steht am Wegesrand zur Kersdorfer Schleuse das Briesener Hirschdenkmal. Am Donnerstagnachmittag fand dort anlässlich Christi Himmelfahrt ein Wald-Gottesdienst statt.

Eingeladen hatte dazu die evangelische Kirchengemeinde Biegen-Jaocbsdorf und Wilmersdorf. Für Joram Luttenberger war es eine Premiere, führte der neue Pfarrer doch erstmals durch die Freiluft-Veranstaltung, an der viele Gläubige teilnahmen. Einer von ihnen war sein Vorgänger Andreas Althausen. „Den Waldgottesdienst gibt es hier schon seit zehn Jahren, angefangen hat es mal mal mit fünf Leuten“, sagte der Ex-Pfarrer. „Aber es kommen immer mehr dazu.“ Der Blick übers Gelände konnte dies nur bestätigen. Gut 60 Besucher waren es zu Beginn, an die 100 wenig später. Viele hatten sich Klappstühle mitgebracht, andere Decken. Die Schutzhütte war da schon voll besetzt.

Pfarrer Luttenberger begrüßte die Festgemeinde am besonderen Ort. Er freute sich auch Wolf-Dieter Schulz-Pillgram aus Braunschweig mal wieder zu sehen, der viel für die Kirchengemeinde getan habe. Der Braunschweiger mit Haus in Behlendorf gehört zum alten Adel der Region, wie die Sieversdorfer Familie von Stünzner, die ebenfalls teilnahm.

Der Gottesdienst fand in lockerer Form statt. Schließlich war auch Herrentag. Es wurde gesungen, begleitet von zehn Bläsern des Biegener Posaunenchors. Kollekte wurde reichlich für Posaunenchor und Kirchenmusik gesammelt. Viele Besucher blieben noch zu Kaffee, Kuchen und Gesprächen. Burghard Scheibke aus Berlin fand den Gottesdienst toll. „Wir sind mit vier Generationen hier“, erklärte der Berliner, dessen Vater Helmut Scheibke (82) in Alt Madlitz lebt. Auch seine Tochter mitsamt Enkelin (10) aus Storkow waren gekommen. Nächstes Jahr wollen sie wieder dabei sein.