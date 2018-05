Ortsteile stärker einbeziehen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Beeskower Seniorenbeiratsvorsitzende Klaus Alfaenger will die älteren Einwohner der Ortsteile stärker in die Aktivitäten einbeziehen. Deshalb hat er die Arbeit des Beirats im Ortsteilausschuss vorgestellt. Aktuell sei nur Bornow im Beirat vertreten. Aalfaenger würde sich wünschen, dass auch Frauen und Männer aus den anderen Dörfern mitmachen.

Die Ortsvorsteher zeigten sich aufgeschlossen und baten um Informationsmaterial. Das soll in die Infokästen der Ortsteile, außerdem werden einige das Thema in den Ortsbeiratssitzungen ansprechen. Zudem ist Klaus Aalfaenger eingeladen worden, die Senioren in den Dörfern zu besuchen. Einige treffen sich regelmäßig.

Der Seniorenbeiratsvorsitzende erklärte, dass er sich vorstellen könne, auch das traditionelle Sommerfest in den Ortsteilen zu feiern, wenn man geeignete Flächen und Räume finde. Auf alle Fälle seien in den Dorfgemeinschaftshäusern auch Infoveranstaltungen zu Gesundheitsthemen möglich, die der Beirat ebenfalls anbietet.

Mehrere Ortsvorsteher wiesen darauf hin, dass es viele ältere Menschen in den Dörfern gibt, die nicht mehr mobil sind. Etliche würden zudem allein leben und hätten kaum die Möglichkeit, in die Stadt zu ge-langen.