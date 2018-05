FrühLINKSempfang im Zeichen des Friedens

Detlef Klementz

Bruchmühle (MOZ) In diesem Jahr feierten die Linken mit zahlreichen Vertretern aus Politik und Gesellschaft ihren FrühLINKSempfang im Bürger- und Kreativhaus Bruchmühle. Wie Renate Adoph berichtete, gehörten zu den Gästen Landrat Gernot Schmidt (SPD), der Bundestagsabgeordnete Thomas Nord (Linke), zahlreiche Bürgermeister, Amtsdirektoren, Abgeordnete von Land, Kreis und Kommunen, Vertreter von Vereinen, Verbänden und Einrichtungen. Ihnen allen dankte die Kreisvorsitzende Bettina Fortunato für die gute Zusammenarbeit.

Das Wort Frieden prägte demnach den diesjährigen Jahresauftakt. Was in der Welt gegenwärtig geschehe, mache sie traurig und wütend. Zunehmendes Säbelrasseln, Bombardierungen und Abkehr von diplomatischen Gesprächen, betonte Fortunato. Die Linkspartei und die anderen demokratischen Kräfte im Landkreis stünden für Toleranz, vertrauensvolles Miteinander und konstruktiven Austausch.

Die Landesvorsitzende der Linken, Anja Mayer, erklärte: „Auch vor Ort ist ein friedliches Miteinander notwendig. Geht dahin, wo die Menschen sind, hört auf ihre Sorgen und Nöte.“

Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski erinnerte daran, dass die Bundesrepublik zurzeit in 14 Ländern an Kriegseinsätzen beteiligt ist. „Unter Bomben und jeglichen Kriegshandlungen leiden Menschen, die friedlich leben wollen mit ihrem Alltag und Träumen, so wie wir.“ Kein Staat dürfe Bomben einsetzen und Waffen in Kriegsländer schicken. Die Linke sei eine konsequente Friedenspartei. Sie wende sich zugleich gegen Antirassismus und geschürtem Hass, der sich gegen Andersdenkende, anders Aussehende, anders Lebende und von woanders Herkommende richte.

Im Gespräch war zugleich der von der Linken Märkisch-Oderland kürzlich initiierte Beschluss ihres Landesparteitages, sich für eine gesetzliche Festschreibung breitbandiger Internetanschlüsse überall in der ganzen Fläche einzusetzen.