Fahrradprotest gegen Verzögerung

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Die Sanierung der Landesstraße 35 im Bereich der Ortsdurchfahrt von Petersdorf bei Bad Saarow und im Abschnitt im Bad Saarower Gemeindeteil Pieskow verschiebt sich erneut auf unbestimmte Zeit. In der Gemeinde gibt es nun Überlegungen, Protestaktionen zu starten.

Scharmützelsee-Amtsdirektor Christian Riecke überbrachte die Nachricht diese Woche in der Bad Saarower Gemeindevertretung. Aus der festen Zusage des Landes, die Straße in den betreffenden Abschnitten bis zum Jahr 2019 zu sanieren, wird nichts. Beide Vorhaben seien entgegen ursprünglicher Ankündigung nicht mehr Bestandteil des 100-Millionen-Euro-Programms, das die Landesregierung aufgelegt hatte. Nach den Worten Rieckes, der aus einer Mitteilung des Landesbetriebs Straßenwesen zitierte, liegt das an bürokratischen Hürden. Für den Abschnitt in Bad Saarow-Pieskow müsse erst noch ein Planfeststellungsverfahren beginnen, dieses dauere mindestens zwei Jahre. Für den Abschnitt Petersdorf läuft das Planfeststellungsverfahren bereits seit längerem. „Es verzögert sich aber weiter, weil es einen Bearbeiterwechsel gab“, sagte Riecke. Mit einem Bau sei daher erst nach 2020 zu rechnen.

Es gab zornige Reaktionen. „Wir müssen uns etwas einfallen lassen“, sagte Bürgermeisterin Anke Hirschmann. Der Geschäftsführer der Kur GmbH, Axel Walter, brachte einen Vorschlag, der allgemein Billigung fand: „Wir sollten uns jeden Freitag mit Fahrrädern treffen, nach Fürstenwalde fahren und wieder zurück, so lange, bis in Petersdorf etwas passiert.“ Die Bürgermeisterin will diese Idee in einer Einwohnerversammlung am Dienstag, 19 Uhr, im Theater am See vorbringen, um die Resonanz auszuloten. Diese Versammlung war bereits zuvor terminiert, eigentlich geht es dort um die nahende Golf-Europameisterschaft und den Entwurf für das Ortsentwicklungskonzept.

Petersdorfs Ortsvorsteher Thomas Schoppe schlug vor, Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt zu beantragen und außerdem einen Fahrradstreifen auf den Asphalt zu malen, so wie dies vor einiger Zeit auf der Landesstraße in Hangelsberg geschehen ist. Dadurch könnte die Straße für Radfahrer sicherer werden.