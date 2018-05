Ein Schatz, der in Erinnerung bleibt

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von diesen Erinnerungen werden die 22 Jungen und Mädchen aus der 5. Klassenstufe der Schönfließer Grundschule noch lange zehren: Vor etwa zwei Wochen haben sie im Kleist Forum Shakespeares Drama „Romeo und Julia“ aufleben lassen, und zwar mit etwa 300 weiteren Kindern und im Rahmen des neunten Bildungsprojektes des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt. Und noch heute schwärmen sie davon.

„Ich war das zweite Mal dabei und es war wieder bezaubernd“, schreibt Felix in einem Dankesschreiben an die Verantwortlichen. Jonas findet: „Es ist ein großartiges Gefühl, auf so einer großen Bühne vor so vielen Menschen zu stehen.“ Auch Schulleiterin Martina Werner ist voll des Lobes. Im vergangenen Jahr hatten ihre Schüler erstmals an dem Education Project teilgenommen. „Wir wollten unbedingt wieder mit dabei sein.“ Das stand für sie nach der Premiere 2017 schnell fest. Waren es damals die „Bilder einer Ausstellung“, so standen diesmal „Romeo und Julia“ im Vordergrund. Dabei ging es aber nicht um diese berühmte Liebesgeschichte, sondern generell um Gefühle. „Die Kinder mussten über ihre eigenen Gefühle nachdenken und vor allem auch darüber sprechen. Da kam alles Mögliche zum Vorschein: Freude, Trauer, Wut und Stolz.“ All das wurde genutzt, um ein Stück auf die Bühne zu bringen. „Da haben die Kinder aktiv mitgewirkt“, freut sich Martina Werner. Und nicht nur da: Sie konnten hinter die Kulissen einer solchen Produktion schauen, arbeiteten mit professionellen Tänzern, Schriftstellern und Musikern zusammen. „Und alle, die mitmachen wollten, sind bis zum Schluss dabei geblieben“, erzählt die Schulleiterin. Einige der Jungen und Mädchen waren bereits das zweite Mal dabei, für andere war es eine ganz neue Erfahrung.

„Es geht ja bei diesem Education Project nicht nur um die Aufführung“, sagt Martina Werner, „sondern um den gesamten Prozess. Das ist etwas absolut Kostbares, was die Kinder da mitnehmen durften.“ Neben dem wohltuenden Applaus. Sie mussten hart trainieren, sahen aber auch die Fortschritte. Sie mussten sich selbst für die Gruppe zurücknehmen. Und sie spürten schnell, dass Ausdauer und ein starker Wille zum Erfolg führen. „Das war spitze“, betont Martina Werner, die unter anderem auch die beiden Profi-Tänzer Be und Mevlana van Vark heraushebt, die wunderbar mit den Kindern zusammengearbeitet hätten. „Und die Eltern waren bei der Aufführung erst stolz.“ Zudem seien Freundschaften zu vielen polnischen Kindern entstanden. Denn das Education Project ist länderübergreifend konzipiert. Doch nach der neunten Ausgabe ist Schluss.

„Ich würde mir wünschen, dass das Projekt neu aufgelegt wird“, betont Martina Werner, die hofft, dass so etwas nicht am Geld scheitert. Und auch für Schülerin Nelly steht fest: „Ich wünschte, es gäbe nochmal ein Projekt und dass wir dann wieder dabei sind.“