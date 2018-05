Bestwert bei Erdwärme

Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Die Brandenburger sind Spitzenreiter beim Bau von Erdwärmeheizungen. Dafür gab es am Mittwoch einen Preis. Trotz allem aber ist die Wärme aus der Erde noch wenig genutzt.

Am märkischen Sand liegt es nicht, dass in Brandenburg vergleichweise viele Erdwärmeheizungen gebaut werden, zumeist in Einfamilienhäusern. Mit dem Untergrund habe das eher nichts zu tun, sagt André Deinhardt, Geschäftsführer des Bundesverbandes Geothermie. Aber: „Wasser- und Bergbaubehörden im Land stehen der Geothermie aufgeschlossen gegenüber“, sagt er. Genehmigungsverfahren für die Anlagen laufen hier gut. Auch deshalb hat Brandenburg zum zweiten Mal in Folge und insgesamt zum fünften Mal bei der bundesweiten Geothermie-Liga den Spitzenplatz geholt, vor Sachsen und Rheinland-Pfalz. Der Preis wurde am Mittwoch in Potsdam an den brandenburgischen Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) übergeben.

Als Maßtstab im Wettbewerb gelten die installierten Wärmepumpen, die für den Betrieb der Anlagen benötigt werden. Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg laut Statistik des Geothermieverbandes mindestens 578 Wärmepumpen neu installiert mit einer Leistung von insgesamt rund 5300 kW. Berücksichtigt werden in der Zählung nur durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) geförderte Anlagen. Diese Menge ist im Verhältnis zur Bevölkerungszahl in Brandenburg der bundesweit beste Wert.

Mit der umweltfreundlichen Erdwärme werden vor allem Einfamilienhäuser beheizt. Es gibt aber auch zunehmend Anlagen, die größere Gebäudekomplexe versorgen. So kommt ein Teil der Wärme für das Humboldtforum in Berlin aus der Erde. Auch bei der Garnisonkirche in Potsdam ist das so vorgesehen.

Wer sich in seinem Eigenheim für Erdwärme entscheidet, muss etwa zwischen 10 000 bis 15 000 Euro investieren, sagt André Deinhardt. Das kann sich der Bürger fördern lassen: Die Basisförderung vom BAFA für Wärmepumpen beträgt 4500 Euro, sowohl für Neubauten als auch für eine Umrüstung von Heizungsanlagen.

Die umweltfreundliche Wärme ist aber immer noch eine Nischen-Energie. „Über 80 Prozent der neu installierten Heizungen sind Öl- und Gasheizungen“, sagt André Deinhardt. Ein Nachteil der Erdwärmeanlagen: Der Strom für den Betrieb der Wärmepumpen ist teuer. Der Preis für den Pumpenstrom werde durch Steuern und Abgaben verdoppelt, beklagt der Geothermieverband. Er fordert vom Staat eine Entlastung für die Betreiber der Geothermie-Anlagen. Das werde derzeit von der Politik diskutiert, sagt Deinhardt.

Bundesweit gibt es bei den Erdwärme-Anlagen seit 2016 einen leichten Aufwärtstrend. Allerdings spielt die sogenannte „oberflächennahe Geothermie“ eine eher untergeordnete Rolle. Wärme kommt heute nach einer Statistik des Bundesumweltamtes hauptsächlich aus fossilen Quellen.

Der Anteil der erneuerbaren Energien liegt hier bei rund 13 Prozent. Dabei stammt grüne Wärmeenergie vor allem aus Biomasse, und da rangiert Holz an erster Stelle. Andre Deinhardt meint, dass umweltfreundliche Wärme künftig eine größere Rolle spielen wird. Immerhin werden 54 Prozent der Energie bundesweit und 57 Prozent der Energie in Brandenburg zur Wärmegewinnung gebraucht.

Wenn es um den Klimaschutz gehe, sei der Sektor Wärme ein unterschätztes Thema, meint Deinhardt. Er sieht die Erdwärme als „Zukunftsmarkt.“ Mit dem es in Brandenburg weiter aufwärts gehen könnte – denn hier gibt es nach Angaben des Geothermieverbandes viel Expertise, viele gut qualifizierte Unternehmen.

Und moderne Erdwärmeanlagen können längst nicht mehr nur heizen im Winter. Sondern sie kühlen auch – im Sommer.