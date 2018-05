Ansturm bei der Polizei

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Schlange stehen bei der Polizei muss man normalerweise selten. Vor einigen Tagen kamen allerdings jede Menge Angermünder zur Wache, um ihre Fahrräder codieren zu lassen und mussten mitunter etwas Zeit mitbringen.

1996 hat die Polizei in der Uckermark damit begonnen, Fahrräder mit einer Codenummer im Rahmen diebstahlsicherer zu machen. Davon machen viele Fahrradbesitzer Gebrauch. So manches gekennzeichnete Fahrrad konnte auf diese Weise nach einem Verlust auch schon an seinen Eigentümer zurückgegeben werden. Im Laufe der Jahre flaute der Bedarf nach einer Codierung allerdings etwas ab. „Deshalb kommen wir nur noch einmal jährlich hierher. Wenn in drei Stunden nur zwei Leute kommen, dann lohnt sich der Aufwand nicht“, erzählt Renate Utech vom Sachgebiet Präsentation der Polizeiinspektion Uckermark. „Wenn das Interesse steigt, kommen wir auch wieder öfter.“

Diesmal waren sie und ihre Kollegen Elinore Nabel und Mario Baumgardt vom Ansturm auf dem Hof der Angermünder Wache sehr überrascht. Allein innerhalb der ersten Stunde codierten sie bereits 26 Fahrräder. Und die Schlange riss auch dann noch nicht ab. „Wenn nach 16 Uhr noch Leute kommen, machen wir auch weiter“, versicherte Renate Utech.

In alle vier Uckermark-Städten kommt das Team der Polizei von Frühjahr bis Herbst zu Fahrradcodierungen. Auf den Dörfern lohne es sich nicht. Es sei denn, in einer Gemeinde werden die Fahrräder gesammelt. Das Einstanzen einer persönlichen Nummer in den Rahmen bringe wirklich etwas, versichern die Polizisten. Viele Langfinger lassen von codierten Fahrrädern eher ab. Es gab schon Rückfragen aus anderen Bundesländern, wo gestohlene Fahrräder aus der Uckermark aufgefunden wurden. Sie konnten dem Eigentümer zugeordnet und an ihn zurückgegeben werden. Nur wenn das Fahrrad über die Grenze nach Polen gelangt, sei es wohl für immer weg.

Der Angermünder Hartmut Koch nutzte den Codierungstermin in der Stadt, um sein Fahrrad kennzeichnen zu lassen. „Ich will vorbeugen. Vor zwei Jahren sind aus unserem Wohnblock sieben Fahrräder geklaut worden“, erklärte er. Die meisten Leute, die sich in der Schlange anstellen, haben wie gewünscht den Eigentumsnachweis dabei. Dabei reicht auch die Quittung. Wichtig sei, dass man glaubhaft machen kann, der Eigentümer zu sein. Welcher ältere Mensch findet schon nach 30 oder 40 Jahren die Quittung wieder, sagen die Polizisten. Und im Zweifelsfall sei eine Fahndungsabfrage hier in der Wache möglich, sagen sie.

Die Fahrradcodierung ist ein ganz kleiner Teil ihrer Arbeit, erzählten die Polizisten des Sachgebietes Prävention. „Wir sind viel in Schulen, bei Senioren oder in anderen Einrichtungen präventiv tätig, wo Bedarf besteht. Zum Beispiel wenn es um Wiedereingliederung ins Berufsleben geht oder in Berufsbildungseinrichtungen“, informiert Renate Utech. Die Probleme, um die es dabei geht, reichen von Verkehr über Gewalt bis hin zum Cyber-Mobbing und andere Formen der Kriminalität.“