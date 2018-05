Bauausschuss lehnt Hallenplanung ab

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Der Wandlitzer Bauausschuss hat am Dienstagabend die Variante des Landkreises zum Bau einer Zweifeldersporthalle abgelehnt. Durch Verhandlungen mit dem Landkreis soll nun eine Variante gefunden werden, die sich architektonisch ins Wandlitzer Ortsbild einfügt.

Geharnischte Kritik ernteten am Dienstagabend der Landkreis und auch die Wandlitzer Gemeindeverwaltung angesichts der Idee, den Wandlitzern eine Sporthalle als „reines Funktionsgebäude“ an die Prenzlauer Chaussee stellen zu wollen. Eine zehn Meter hohe und 46 Meter lange Fassade sieht der Entwurf des Kreises vor. „Wir können von Glück reden, dass der Landkreis mit seiner früheren Planung für den Sozialtrakt nicht hinkommt. Ansonsten wäre es nicht zur erneuten Bauvoranfrage gekommen, und wir hätten nicht erfahren, dass von der Verwaltung bereits gemeindliches Einvernehmen erteilt wurde“, antwortete Ausschussvorsitzender Oliver Borchert auf die bohrenden Fragen von Assol Urrutia-Grothe (SPD) und Joachim Luchterhand (Linke). Beide sind neu im Bauausschuss. Assol Urrutia-Grothe ist sachkundige Bürgerin, Luchterhand folgt auf Marco Skupien (Linke), der sein Mandat als Gemeindevertreter zurückgegeben hatte, da er aus Wandlitz verzogen sei.

Nachrücker Luchterhand war früher schon im Bauausschuss und erinnerte sich daher an Diskussionen über den Flächenbedarf der Kommune im Ort. „Wenn uns heute der Platz für eine Sporthalle fehlt, warum wurde dann damals zugelassen, dass das heutige Areal Louisenhain an uns vorbei versteigert wurde? Wir hätten uns dort Filetstücke sichern sollen, aber die Bürgermeisterin sah damals keinen Bedarf für zentrumsnahe Flächen“, schimpfte der Linken-Abgeordnete mit kräftiger Wortwahl.

Ein weiteres Manko der vom Kreis vorgeschlagenen Variante wurde angeprangert. So würden die Schüler aus einigen Klassenräumen auf eine Betonwand blicken, die durch die Sporthalle in sechs Metern Abstand entstehen würde. Marita Kalinowski fand bissige Worte dafür. „Wir müssten hier über städtebauliche Maßstäbe reden, aber wir reden hier über Missstände. Das wird doch laut dieser Planung ein krankmachender Kasernenhof, das lässt sich auch mit noch so viel Sport nicht wieder gutmachen.“

Jörg-Peter Rosenfeld (SPD) zeigte sich ebenfalls unzufrieden. „Dass wir heute so unter Druck stehen, wurde durch die Bürgermeisterin und den früheren Ortsvorsteher Ingo Musewald verursacht.“ Dem widersprach der neue Wandlitzer Ortsvorsteher Bochert teilweise, indem er erneut daran erinnerte, dass die mündliche Information von Jana Radant an Ingo Musewald eigentlich nicht der Zuständigkeitsordnung entsprochen habe. „Der geringste Anspruch an eine Information wäre eine Mitteilungsvorlage gewesen“, so Borchert.

Statt der Planung vom Kreis fand ein Vorschlag Zuspruch, den Borchert in seiner „Freizeit, unentgeltlich und ehrenamtlich“ gezeichnet hat. Demnach verschwindet der Sozialtrakt drei Meter tief in der Erde, die Halle steht mit dem Giebel zur L 100 und bekommt eine Fensterfront als Fassade. Damit würde die „erschlagende und abriegelnde Wirkung“ der bisherigen Planung und Häuserschluchten entfallen. Der Bauausschuss regt an, diese Variante dem Hauptausschuss vorzulegen, um darüber mit dem Kreis zu verhandeln.