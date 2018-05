„Wir sind nicht das Politbüro“

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (Thomas Gutke) Ab Dezember wird es wieder täglich eine Bahnverbindung zwischen Frankfurt und Breslau geben. Damit wird die Stadt als Oberzentrum weiter gestärkt, betonte Staatskanzleichef Thomas Kralinski (SPD) am Mittwoch bei einem Redaktionsgespräch.

Während Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Dresden als ein Ergebnis des 6. Spitzentreffens der Oderpartnerschaft die Wiederaufnahme der Bahndirektverbindung Berlin nach Breslau über Frankfurt verkündete, wertete Kralinski beim Redaktionsgespräch diese Schienenverbindung als weitere Verbesserung der Bahnverbindungen zwischen Brandenburg und Polen. Er sieht jedoch auch weiteren Handlungsbedarf bei der Schienenanbindung zwischen Frankfurt und Posen. „Für die Europa-Uni ist eine verbesserte Bahnanbindung an Posen wichtig“, betonte Kralinski.

Kralinski verwies darauf, dass ab 2022 der Regionalexpress im 20-Minuten-Takt nach Frankfurt fahren wird. Hintergrund ist die Neuausschreibung des Nahverkehrsnetzes ab 2022. Die Landesregierung versucht, auch früher schon punktuell für Verbesserungen zu sorgen. Doch das ist nicht so einfach. „Die Ministerin hat deutschlandweit nach Zügen und Waggons gefahndet. Doch es gibt kaum Züge, die wir auf die Schiene bringen können“, sagte er. OB René Wilke (Linke) hatte im Wahlkampf einen verbesserten Zugtakt nach Berlin noch bis 2020 in Aussicht gestellt.

Kralinski erwartet künftig weiteren Zuzug aus Berlin in Brandenburg. Aktuelle Bevölkerungsprognosen für Brandenburg gäbe es jedoch nicht. „Das Bundesamt für Statistik hat Probleme mit der Software“, informierte er. Ende des Jahres könnte es eine neue Prognose geben. Ganz Brandenburg sei die Hauptstadtregion. „Wenn Berlin weiter boomt und es in Berlin enger wird, ist das für Brandenburg eine Chance“, sagte er. Wenn man sich mal die Großräume Paris oder London anschaue, dann sehe man, wie viel Potenzial die Region eigentlich habe. Und Frankfurt gehöre dazu, ist Kralinski überzeugt.

Er zeigte sich ebenso überzeugt, dass sich die Finanzausstattung für die kreisfreien Städte durch das neue Finanzausgleichsgesetz erheblich verbessern werde. „Ich finde eine Entlastung bei den Kassenkrediten von 40 Prozent bei einem Eigenanteil von 10 Prozent der Kommune einen fairen Deal. Unser Ziel ist es, dass die Stadt finanzkräftiger ist, als bisher, dass es ihr am Ende besser geht“, betonte Kralinski. Die Gespräche mit Frankfurt seien jetzt sehr konstruktiv und gut, aber natürlich müsse auch die Stadt ihre Hausaufgaben machen. Bei Investitionen profitiere die Stadt von Bundes- und Landesprogrammen. Ob das Land der Stadt finanziell beim Erwerb der Immobilie Altes Kino helfen werde, ließ er offen. „Wenn es die Machbarkeitsstudie gibt, reden wir weiter“, betonte er.

Der Staatskanzleichef verteidigte, dass seit einiger Zeit viele Investitionen in die Lausitz gelenkt werden. „Man sollte Regionen nicht gegeneinander ausspielen. In der Lausitz müssen wir einen Strukturbruch abwenden. Da reden wir über 50 000 Arbeitsplätze“, betonte er. Mit dem Ende der Braunkohleverstromung werde ein ganzer Industriezweig wegbrechen. Mit der – unbestritten nicht einfachen – Situation Frankfurts sei die Herausforderung in der Lausitz nicht zu vergleichen. „Wir sind nicht das Politbüro, das sagen kann, hier wird jetzt eine Fabrik mit 4000 Arbeitsplätzen gebaut. Aber natürlich unterstützen wir jeden Unternehmer, der investieren will, nach Kräften“, sagte Kralinski.