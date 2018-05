Taucher sorgen für Ordnung unter Wasser

Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf (MOz) Bevor die Badegäste das Strandbad stürmen, schauen wie in jedem Jahr bei Saisonstart die Taucher unter Wasser nach dem Rechten. Schließlich soll sich niemand an Weggeworfenem verletzen. So waren am Mittwochnachmittag wieder die Taucher vom Tauchsportcenter N2 aus Petershagen im 16 Grad kalten Nass, um das Strandbad für die neue Saison fit zu machen. Sie durchforsten den abgegrenzten Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich und sammeln alles raus, was nicht ins Wasser gehört. Erst scheint alles in Ordnung zu sein, nur Fische tummeln sich im Wasser, dann aber, dreieinhalb Meter unterm Wasserspiegel, heben sie einen der Standaschenbecher aus dem Wasser. Da der noch ganz in Ordnung scheint, soll er wieder an der Ruhebank aufgestellt werden.

An diesem Sonnabend beginnt hier die Badesaison. Seit 2016 kann das Strandbad auch mit dem Piktogramm der Barrierefreiheit werben: Es findet sich u. a. als Angebot und Tipp im Familienpass Brandenburg. Gut angenommen im barrierefreien Naturbad im Brandenburgischen werden d auch zwei Strandrollstühle, mit denen Rollifahrer direkt zum Wasser gelangen. Rettungsschwimmer betreuen Frühbader ab 8 Uhr nach Vorlage einer Saisonkarte. Bis Mitte September sichern sie von 8 bis 20 Uhr das Areal.

Für Besucher stehen zum Parken die umliegenden Straßen sowie der ausgeschilderte Waldparkplatz an der Altlandsberger Chaussee (Richtung Radebrück) zur Verfügung. Saisonkarten werden zu den Sprechzeiten im Rathaus Eggersdorf verkauft. Für Saisonkarten für Kinder (sechs bis 16 Jahre) gibt es Rabatte. Der Bootsverleih öffnet bei gutem Wetter am 1. Mai und ab 12. Mai an den Wochenenden, Feier- und Ferientagen. Ab Juni ist bei guter Wetterlage auch wieder tägliches Bootfahren möglich. Das Strandbad am Bötzsee hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, der benachbarte Bootsverleih ab Juni täglich von 10 bis 18 Uhr.(Iv)

Nähere Informationen dazu sind auf der Internetseite der Gemeinde (www.doppeldorf.de/Tourismus) zu finden.