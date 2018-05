Schönes Wetter lockt auf die Terrasse

Sturzprävention mit dem Kreissportbund: Jeden Mittwoch kommt Luise Gebauer in das Haus der Diakonie „Bergamotte“ in Wriezen, um mit Tagesgästen und Bewohnern zu üben. Hier bückt sie sich gerade nach einem weggerollten Tennisball. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Ein Zuhause auf Zeit finden ältere Menschen im Wriezener Haus der Diakonie „Bergamotte“ heißt wie eine Birnensorte. Die Einrichtung bietet neben dem Betreuten Wohnen eine Tagespflegestätte für Senioren.

Sessel und eine Couch sind bereits nach unten getragen worden. „Am Freitag wird alles als Sperrmüll abgeholt“, sagt Liane Reuß. Sie leitet die Tagesstätte im Wriezener Haus der Diakonie „Bergamotte“. Eine über 80-jährige Frau aus dem ebenfalls im Gebäude untergebrachten Betreuten Wohnen habe in ein Heim umziehen müssen, bedauert sie. Doch das sei nun mal der Lauf der Dinge. Für die etwas mehr als 50 Quadratmeter große Ein-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss werde nun ein Nachmieter gesucht.

Insgesamt gibt es sechs Wohnungen, darunter auch eine fast 60 Quadratmeter große mit zwei Zimmern. Alle sind per Lift erreichbar und verfügen über eine Küchenzeile sowie ein behindertengerechtes Bad. „Die Warmmiete liegt bei acht Euro pro Quadratmeter“, erklärt die 59-Jährige auf Nachfrage. Hinzu komme eine monatliche Betreuungspauschale von etwa 100 Euro pro Person. Zielgruppe für das Betreute Wohnen seien sowohl ältere und hochbetagte Menschen mit Beeinträchtigungen als auch ältere Menschen ohne Pflegebedürftigkeit.

Die Mieter, so erzählt die Pflegedienstleiterin, mischen sich von Montag bis Freitag auch gern unter die Tagesgäste. Davon gebe es zurzeit insgesamt 50, wobei aber nicht alle jeden Tag kommen. „Platz ist täglich für maximal 23 Tagesgäste“, sagt Liane Reuß. An diesem Tag ist gerade Seniorengymnastik auf der großen Terrasse angesagt. „45 bis 60 Minuten Sturzprävention“, korrigiert sie sich selbst. Je nachdem, wie gut die Tagesgäste mitmachen können. „Wir richten uns nach den Wünschen und Bedürfnissen“, sagt die Leiterin der Einrichtung und verweist auf einige Frauen und Männer, die lieber Karten und „Mensch ärgere dich nicht“ spielen. „Wir haben ein festes Monatsprogramm, aber Änderungen sind immer möglich“, fügt sie hinzu. So hätten einige Tagesgäste am Vortag mit Ehrenamtlichen den Pflanzen- und Blumenmarkt auf dem Wriezener Markt besucht. „Neun Ehrenamtliche unterstützen uns“, ist Liane Reuß einerseits dankbar und wünscht sich doch noch mehr freiwillige Helfer.

An diesem Mittwoch ist Friseurin Karola Finger aus dem Salon Schreiber im Haus. Sonst kommen die Kunden in ihre Filiale in Altreetz, aber hier holt sie sich alle drei Wochen einen nach dem anderen in einen der kleineren Räume im Erdgeschoss. Dort steht sogar eine Haube für Dauerwellen. „Ob Friseur oder Fußpflege – wir wollen die Angehörigen entlasten“, sagt Liane Reuß. Auch Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie seien möglich.

Freitags stehen Handarbeit und Spaziergang auf dem Programm. Die Andachten mit dem Wriezener Pfarrer Christian Moritz seien immer sehr schön. Dessen Frau Christiane sei häufig mit der Gitarre zu Gast. „Außerdem haben wir regelmäßig Kita-Kinder und Schüler des Evangelischen Johanniter-Gymnasiums im Haus“, freut sich die Tagesstättenleiterin. Mit dem Gymnasium gebe es einen Kooperationsvertrag.

Mittlerweile besteht die „Bergamotte“ seit etwas mehr als acht Jahren. An die Eröffnung erinnert ein Exemplar dieser alten Birnensorte. An die drei Meter ist der junge Baum bereits groß. In der Stadtchronik war Liane Reuß auf einen Hinweis gestoßen, dass im Hof einst eine Bergamotte gestanden hatte. Für die Wiese gibt es neue Gestaltungsideen. Vorrang habe aber ein befestigter Zugang dorthin. Doch das Geld für Anschaffungen sei begrenzt.

Von der Terrasse zieht Grillgeruch herüber. „Heute gibt es Bratwurst mit Toast und Kräuterbutter“, weiß Liane Reuß, die wie ihre Mitarbeiter beim Essen unter den Tagesgästen sitzt. Neben ihr gibt es eine weitere Pflegefachkraft, zwei Pflegehelfer, zwei Betreuungskräfte, drei Fahrer, einen Hausmeister und zwei Servicekräfte. Die große Tafel im Aufenthaltsraum bleibt diesmal leer. Bei sommerlichem Wetter wird draußen gegessen. Doch danach geht es zur Mittagsruhe in die gemütlichen Ruhesessel.

Haus der Diakonie „Bergamotte“, Frankfurter Straße 4 in Wriezen, Telefon 033456 150223