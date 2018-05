Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Zu Hause in … lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Lutz Fenner aus Erkner.

Als Jochen Kirsch vorige Woche als Bürgermeister verabschiedet wurde, gab es in den unzähligen Ansprachen viele launige Momente. Einen der größten Heiterkeits-Erfolge dürfte aber der Männerchor Harmonie erzielt haben, als er ein Loblied auf das Stadtoberhaupt anstimmte. Geschrieben hat es Lutz Fenner, und es war nicht sein erstes solches Werk. Der 76-Jährige ist so etwas wie der Verseschmied des Männerchors. Mehr als 30 Lied-Texte hat der Elektromeister schon gedichtet, so genau weiß er das gar nicht.

Auch Jochen Kirsch hat er nicht zum ersten Mal mit seinen Versen gewürdigt. Schon zum Amtsantritt vor 16 und zur Wiederwahl vor acht Jahren schrieb Fenner Lieder auf ihn. Den ehemaligen Bürgermeister hat er privat nicht groß gekannt, wusste auch nicht von seiner Radler-Leidenschaft, die er in seinem Text verarbeitete. Lutz Fenner kann genau schildern, wie er da und dort anklopfte, um etwas Privates über Kirsch zu erfahren. Geschätzt hat er ihn sehr: „Er hat sich immer gefreut und nett reagiert, wenn wir als Chor aufgetreten sind.“

Fenner hat auch schon Lieder für viele Mitsänger geschrieben, vor allem zu runden Geburtstagen, und die eine oder andere Episode verarbeitet, in der die Betroffenen sich nicht nur mit Ruhm bekleckert haben. „Wenn ich so einen Auftrag kriege, muss ich erst mal überlegen, welche Melodie ich nehme“, plaudert Fenner aus dem Nähkästchen. Dann sammelt er Ideen – handschriftlich, auf Schmierzetteln, und beginnt zu dichten. Von Knut Reuber-Tagesen lässt er sich dann die Noten des gewählten Liedes geben, und zwar „blanko“, also ohne den Original-Text, so dass er seine Verse zwischen die Noten schreiben kann. „Jede Silbe muss ja auf dem zugehörigen Ton sitzen“, sagt Fenner. Wenn der Schaffensprozess einmal begonnen hat, dauere er gar nicht so lange. „Es geht mir gut von der Hand“, sagt Fenner.

Mit seinen 27 Mitgliedsjahren gehört der Erkneraner zu den alten Hasen in dem traditionsreichen Gesangsensemble. Für Lutz Fenner war es indes kein Zufall, dass er erst nach der Wende eintrat. „Ich hatte schon vorher damit geliebäugelt, aber die haben mir zu viele rote Lieder gesungen“, sagt er unverblümt. Seine DDR-kritische Prägung führt Lutz Fenner auf seine Mutter zurück.

Dabei hatte die es als Schneiderin nicht leicht, die Familie durchzubringen; Lutz Fenners Vater war im Krieg geblieben – auf besonders sinnlose Weise: Am 4. Mai 1945, vier Tage vor Kriegsende, wurde er tödlich verletzt. Fenner lernte den Beruf des Elektrikers, wurde 1962 zur NVA eingezogen. In diesen anderthalb Jahren, sagt der Erknaner, hatte er „Entzugserscheinungen“, er vermisste Erkner. Freilich war er auch schon Vater. Heute hat Fenner drei Söhne aus zwei Ehen, außerdem sechs Enkelkinder – darunter auch zwei Mädchen.

Fenner hat sein ganzes Leben auf dem elterlichen Grundstück in der Ahornallee verbracht. „Erkner ist meine Heimat“, sagt er geradeheraus – und trotz aller Distanz zur DDR habe er keine Sekunde mit dem Gedanken gespielt, in den Westen zu gehen. „Ich hätte mich ja nur für 20 Pfennige in die S-Bahn setzen müssen“, sagt er mit Bezug auf die Verhältnisse bis zum Mauerbau. Heute findet er sich mitunter auf der Seite derjenigen, die die DDR in Schutz nehmen. Jetzt blickt Fenner, der als erster Tenor singt, mit ein bisschen Bange dem Pfingstwochenende entgegen, wo der große Auftritt des Chors im Heimatmuseum ansteht. „Wir hatten zwei Jahre hintereinander schlechtes Wetter“, sagt er. Weil er auch für die Finanzen des Chors verantwortlich ist, weiß er, dass Regen ein Loch in die Vereinskasse reißt.