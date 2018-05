Urlaub auf dem Fahrersitz eines Lanz Bulldog

Jörn Tornow

Tauche (MOZ) Hans Larski ist Fan und Experte alter Traktoren, vor allem von Ackerschleppern der Marke Lanz Bulldog. Seit vielen Jahren schraubt und baut der mittlerweile 80-Jährige an den historischen Geräten. Er fährt auch damit, bislang blieb es bei Tagestouren. Nun aber, so seine Idee, soll es weiter gehen. Eine Urlaubsrundfahrt sozusagen.

Am Herrentag ging es los. Hans Larskis Sohn Jörg und drei weitere Freunde schlossen sich an. Zu den Fahrzeugen, mit denen sie unterwegs sind, gehört neben den Traktoren auch ein Multicar. Rund 400 Kilometer werden die fünf in den nächsten Tagen absolvieren. Nach relativ kurzen Tagesfahrten werden die Traktoristen campieren und ihren Urlaub genießen.

„Ich bin so aufgeregt, dass ich in der Nacht vor der Abfahrt kaum schlafen konnte“, bekannte Jörg Larski vor Beginn der Reise. Den Weg ist er bereits mit einem Pkw abgefahren, damit es keine Überraschungen gibt. Der kleine Tross vermeidet Bundesstraßen, will den Verkehr nicht unnötig behindern.

Von Tauche ging es zunächst zum Tropical Islands. Danach werden Dahme, Beilrode und Mühlberg angesteuert. Abstecher sind nach Hohenbuckow und Groß Leine geplant.