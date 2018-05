Milower Geschichte und Geschichten zur DDR-Zeit

Manuela Bohm

Milow (MOZ) Heute, nach dem sich Winfrid Ganzer (70) als Ortsvorsteher in Milow dafür stark machte, finden Gäste wie Ortsansässige ihren Badestrand wieder an der Havel. „Am Ende der DDR-Zeit nahm der Schiffsverkehr auf der Havel Richtung West-Berlin derart zu, dass das Baden an der Havel nicht mehr möglich war“, erklärt der Chronist beim Blick auf ein Foto, das das Freibad in Marquede zeigt. Hier fanden zeitweise die Milower eine Bademöglichkeit.

An seinem ersten Buch „Milower Historisches - aus Gewerbe, Vereinen & Gesellschaft“ kritisierten einige Leser, dass in ihm keine Informationen zur Entwicklung des Gesundheitswesens enthalten waren. Das hat Ganzer nun in seinem zweiten Buch, „Die Jahre in der DDR“, nachgeholt. So ist einiges über Schwester Betti (Betti Andres) zu erfahren oder auch über das Landambulatorium.

„Jeden Tag fährt man an dem Gebäude vorbei, ohne zu wissen, dass es so etwas hier gab“, sagt Bürgermeister Felix Menzel (SPD). Der Mittdreißiger empfiehlt gerade Milowern seiner Generation, die nur wenig über die Zeit der DDR wissen, das Buch von Winfrid Ganzer, weil es viel vom Leben in dieser Zeit erzählt.

Nicht nur das Gesundheitswesen mit seinen besonderen Persönlichkeiten wird beleuchtet, auch die Schulgeschichte ist dargestellt. Die Milower Inge-Sielmann-Grundschule, wie sie Eltern und Kinder heute kennenlernen, gab es als Gebäude erst ab 1984. Dort wurden vor allem die Oberschüler unterrichtet.

Winfrid Ganzer und die Milower Schüler fanden bis dahin ihre Klassenzimmer unter anderem auf dem heutigen Rittergut. Mit einem Lächeln im Gesicht erinnert sich Ganzer noch an seine Schulzeit. Ob man nicht abgelenkt gewesen war, wenn man den ganzen Tag auf die Havel schauen konnte? „Als ein Schiff sich festfuhr, fragten wir den Lehrer, ob wir zuschauen dürften, wie das Schiff sich wieder frei fährt. Er erlaubte es. Allerdings, durften wir danach einen Aufsatz darüber schreiben.“ Den Lehrer und Direktor Sternberg hat der heutige Ortsvorsteher noch in guter Erinnerung.

Vieles, was der Autor in seinem zweiten Buch „Milower Historisches - Die Jahre in der DDR“, darstellt, hat der gebürtige Milower selbst noch erlebt. Dennoch hat er mit zahlreichen Einwohnern gesprochen, die ihm eine Vielzahl der Fotos zur Bebilderung seines Buchs zur Verfügung gestellt haben. „Die Milower konnten sich mit Hilfe der Bilder an die Begebenheiten erinnern und mir berichten. Wichtiger ist jedoch, dass sie sich auch an die Namen der abgebildeten erinnerten“, sagt Ganzer. Zu einigen ihm bekannten Ereignissen erhielt er durch die Gespräche „überraschend“ vertiefende Informationen.

Besonders freut er sich darüber, dass er Ereignisse aus Sicht anderer darstellen konnte. Ein Schulfreund Ganzers, der heute in Berlin lebt, trug Erinnerungen an sein Heimatdorf der 1960er Jahren zusammen und überließ diese dem Autor zur Veröffentlichung. Zudem hat Ganzer Preislisten von Lebensmitteln sowie von Speisen und Getränken in Gaststätten zusammengetragen, er berichtet von Dorffesten und über den harten Winter 1978/1979.

Am Anfang seines Buchs geht der Autor vertiefend auf die geschichtlichen Verhältnisse in Deutschland ein. Ansonsten widerspiegelt sich Geschichte der DDR lediglich in den Ereignissen, die im Dorf stattfanden. Für die Milower ist die Havelbrücke heute wichtig, und das war sie auch bereits in früheren Zeiten. Sie und auch das Kino finden ebenso Erwähnung.

Die damalige Kinobetreiberin sei wohl bis in hohe politische Gremien vorgedrungen, um ihr Kino im Dorf erhalten zu können, so Ganzer. Es hat aber die Zeiten nicht überstanden, auch verschiedene gastronomischen Einrichtungen gibt es heute nicht mehr. Erhalten geblieben ist dagegen die Jugendherberge. Sie bot bei zahlreichen Festen die Kulisse. So berichtet Winfrid Ganzer auch von dem tragischen Dorffestunglück, das sich 1975 durch ein Gewitter ereignete.Das Buch ist im Milower Postshop erhältlich bzw. kann dort bestellt werden. 50 Exemplare hat Ganzer vorerst drucken lassen.