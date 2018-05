Wachsender innovativer Arbeitgeber

Simone Weber

Premnitz Als Fachfrau für Textilkunst in ihrem ersten Studium und mit Kenntnissen über ein Projekt in Afrika zum PET-Recycling als Ausgangsmaterial für 3D-Drucker konnte Anke Domscheit-Berg (Fraktion Die Linke) viele Detailfragen zum Produktionsprozess stellen. Die Bundestagsabgeordnete hatte sich am Montag innerhalb eines Wahlkreisbesuchs bei der Märkischen Faser GmbH in Premnitz umgesehen.

„Unsere Firma ist nach wie wachsend, auch bei den Mitarbeitern“, erklärte Peter Müller, seit knapp einem Jahr Werksleiter der Märkischen Faser. Das im schwäbischen Ulm ansässige Familienunternehmen Glaeser textil hatte mit dem Kauf der 2002 insolventen Märkische Faser AG das einzige Nachfolgeunternehmen des ehemaligen Chemiefaserkombinats gerettet. Zu DDR-Zeiten waren dort rund 5.000 Menschen beschäftigt. „Aus den 185 Mitarbeitern von 2002 wurden bis heute 525 Mitarbeiter in der Märkischen Faser GmbH und der auch hier ansässigen Tochter Innovative Kunststoffveredlung“, ergänzte Bürgermeister Ralf Tebling (SPD).

Gemeinsam mit der Tochterfirma entwickelt die Märkische Faser intelligente Textilien, die unter anderem bei Sport- und Arbeitsbekleidung Verwendung finden. Auch bei Uniformen, die mit speziellen Eigenschaften als Funktionsbekleidung eingesetzt werden. Die Märkische Faser exportiert in rund 30 Länder der Welt.

„Ein Konzept zur Nachhaltigkeit ist die Herstellung von Polyethylen als Ausgangsstoff zur weiteren Produktion aus Altmaterial wie textile Kunststoffe oder Plastikflaschen, der den hohen Qualitätsansprüchen von synthetisiertem Polyethylen genügt. Unser Ziel ist, dass Kunststoffe immer wieder qualitativ hochwertig recycelt werden können“, sagte Peter Müller. Das Unternehmen bildet - im Verbund - derzeit 16 Azubis und Mitarbeiter im dualen Studium aus. Darunter sind vier Frauen. Weibliche Mitarbeiter stellen auch zirka ein Drittel der Beschäftigten in Leitungsfunktionen.

„Im Rahmen der Mitarbeiterorientierung bieten wir unter anderem ein eigenes Fitnessstudio mit professionellen Trainern, zusätzliche Gesundheitsuntersuchungen und unterstützen gerade neue junge Mitarbeiter bei ihrer Qualifizierung sowie bei der Ansiedlung in der Region“, so Müller. Dazu erwirbt die Firma von der Stadt gerade Grundstücke, die sie neuen Mitarbeitern zum Hausbau zur Verfügung stellen kann. Derzeit prüft die Firma für den Sommer eine eigene Kinderbetreuung.

„Wir hatten noch keinen Politiker als Gast hier, der sich so intensiv für technologische Details interessiert hat wie Anke Domscheit-Berg“, so Müller nach der Werksführung. Als zwei Probleme, mit denen die Märkische Faser GmbH zu kämpfen hat, gab er der in Premnitz geborenen, heute in Fürstenberg (Havel) lebenden Politikerin Folgendes mit auf den Weg in den Bundestag: langwierige Genehmigungsverfahren zur Umsetzung neuer Investitionen sowie ausbaufähige Kommunikationsinfrastruktur, vor allem bezüglich des mobilen Internet- und Mobilfunkempfangs.