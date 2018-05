Musikschüler öffneten Kirche in Wassersuppe

In der kleine Kirche in Wassersuppe saßen rund 100 Zuhörer, weitere 25 hatten es sich unter freiem Himmel gemütlich gemacht. Am 27. Mai öffnen Musikschüler die Dorfkirche in Stechow, am 2. Juni gastieren sie in Ferchesar und am 3. Juni in Parey. © Foto: Weber

Simone Weber

Wassersuppe Die Konzerte der jährlichen Reihe „Musikschulen öffnen Kirchen“, die zum Erhalt von Gotteshäusern als Kulturdenkmäler beiträgt, findet erneut mit havelländischer Beteiligung statt. Nach dem Auftakt in Sankt Nikolai in Selbelang spielten hiesige Musikschüler am vorigen Sonntag in der Dorfkirche in Wassersuppe, die 1756 auf den Fundamenten eines Vorgängerbaus errichtet wurde.

„Das Konzert gestalten Schüler im Alter von 7 bis 18 Jahren, die ihr Instrument in ihrer Freizeit erlernen“, begrüßte Anke Heinsdorff, Musikschul-Bereichsleiterin für das Westhavelland, die Zuhörer in „der zauberhaften kleinen Kirche“. Rund 100 Zuhörer lauschten im Inneren. Noch einmal rund 25 saßen, wegen begrenzter Platzkapazität, bei angenehm warmem Frühlingswetter unter freiem Himmel.

„Herzlich willkommen“, so das Stück aus „Lisa und Jan und Zoo“ der Komponistin Helga Buhlmann, mit dem das Oboentrio Marie Hackbarth, Kajsa Ida Dech und Antonia Maday die Gäste musikalisch begrüßte. Zum Konzert zeigten die jungen Musikschüler solo und in kleinen Ensembles ihr Können. In einem der kurzen Stücke war auch „Der Kranich“, ein gern gesehener Zugvogel im Westhavelland, zu Gast. Albert Miller spielte das Stück von Wassili Kalinnikow (1866- 1901) auf dem Cello. „Ein tolles Konzert“, lobte eine Zuhörerin, die einen Geldschein in den Spendenkorb legte. „Die Schüler haben die passenden Melodien zum Frühling und diesem sonnigen Wetter gespielt.“

Nach dem einstündigen Konzert wurden die Zuhörer zu Kaffee und Kuchen auf ein nahes Grundstück eingeladen. Gebacken hatten Mitglieder des Fördervereins. „Durch gemeinsame Anstrengungen und mit vielen Spenden konnten wir bereits die 1895 eingebaute Orgel, den Turm der Kirche und das Kirchendach sanieren“, so Pfarrerin Dorothea Klimmt in Vertretung eines Verantwortlichen des Förderkreises für die Dorfkirche. „Aber noch stehen dringende Arbeiten am Fundament und am Kirchenschiff an. Die Spenden für die Konzerte in der Kirche dienen diesen Sanierungsarbeiten an der Kirche.“

Zum nächsten havelländischen Beitrag in der Reihe „Musikschulen öffnen Kirchen“ wird am 27. Mai, in die Stechower Dorfkirche eingeladen. Los geht es um 14.30 Uhr. Dort musizieren die Ensembles „Collegium musicum“ und „Concino“. Am 2. Juni und am 3. Juni, jeweils um 14.00 Uhr, lädt die Kreismusikschule in die Kirchen nach Ferchesar und Parey ein.