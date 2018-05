Maßgeschneidert für die Wehr

Meier, Margrit

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Als letzte Amtshandlung hat Bürgermeister Jürgen Henze – am Sonnabend, 24 Uhr, endet seine Amtszeit – das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 der Freiwilligen Feuerwehr übergeben. Der 66-Jährige wurde zugleich zum Ehrenmitglied ernannt.

Matthias und Sascha Körner, André Kirschner, Feuerwehrchef Kai-Uwe Klopsch und Rico Vogel – diese fünf Feuerwehrleute haben in den vergangenen zwei Jahren jede Menge Fahrzeuge beschaut. Ihre Aufgabe war es, ein maßgeschneidertes Fahrzeug für die Neuenhagener Feuerwehr zusammenzustellen. Bei den Kameraden in Fürstenwalde wurde geguckt, aber auch in Velten. Auf Messen waren die fünf unterwegs und ließen sich auch in Neuenhagen Fahrzeuge vorführen. Der Aufbau ist das eine, der Inhalt der andere Part, erzählte Klopsch in seiner kurzen Rede. Wichtig war es, dem neuen Fahrzeug eine Ausstattung zu verpassen, die weit in die Zukunft reicht. „Die Fahrzeugindustrie setzt auf mehr Sicherheit, indem sie hochfeste Stähle einsetzt. Das wiederum bereitet uns Probleme, bei Unfällen, Personen zu retten. Deshalb hat das HLF 20 eine neuen hydraulischen Rettungssatz bekommen“, nannte Klopsch ein Beispiel.

Damit nicht genug, erwähnte er, dass erstmals die Neuenhagener über eine maschinelle Zugeinrichtung verfügen, um schwere Lasten zu ziehen, eine Druckmischanlage im HLF vorhanden ist, ein pneumatischer Lichtmast für Rundum-Licht bei Nachteinsätzen sorgen wird und zusätzliche Atemschutztechnik gekauft wurde. 485 000 Euro wurden investiert. Die Gemeindevertreter hatten vor rund zwei Jahren einstimmig dieser Anschaffung zugestimmt.

Bevor das neue HLF 20, das in seinem Bauch 2000 Liter Wasser und 200 Liter Schaumbildner bunkern kann, vom scheidenden Bürgermeister Jürgen Henze und der Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Ilka Goetz, an die Freiwilligen aus Neuenhagen übergeben wurde, fand Klopsch noch Abschiedsworte für das Löschfahrzeug 16 (LF 16). 23 Jahre und vier Monate stand es im Dienst der Neuenhagener. Es war beim schweren Schulbusunfall bei Altlandsberg im Einsatz, aber auch, als ein Sattelzug, beladen mit Betonteilen für das Bürgerhaus, auf den S-Bahngleisen stecken blieb.

„Oft hörten wir, wenn das LF 16 zur Reparatur musste, oh, das ist ja ein Oldtimer, da gibt es kaum noch Ersatzteile. Glücklicherweise ist es immer wieder gelungen, es noch einmal reparieren zu lassen. Ein paar Tage muss es noch durchhalten, bis alle Kameraden geschult sind“, kündigte Klopsch an. Jürgen Henze, der zum Feuerwehr-Ehrenmitglied ernannt wurde, durfte dann die Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe testen und drei Büchsen vom Pfahl per Wasserstrahl pusten. Zuvor war er ordentlich in Montur gekleidet worden. „Uns war es immer wichtig, diejenigen, die uns das Leben retten, bestmöglich auszustatten. Kommt immer gesund vom Einsatz zurück“, wünschte Henze, bevor das neue HLF 20 gefeiert wurde.