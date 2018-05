Herbert von Karavan und seine Kollegen

Jörg Kühl

Görzig (MOZ) Lucas Elfholz bläst seine Wangen auf, bis sie prall sind wie ein Tennisball. Dann setzt er um, was Rebecca Junghans über die Blasinstrumente erzählt hatte: Man müsse mit den Lippen ein prustendes Geräusch erzeugen, ähnlich wie beim.... Die Kinder in der Turnhalle müssen lachen, als sie den Vergleich hören, doch es wirkt: Lucas setzt das Mundstück des Waldhorns an und siehe da, dem 11-Jährigen gelingt ein satter, langer Ton.

Rebecca Junghans ist Schauspielerin und gehört zum Ensemble Theater Nimmerland aus Konstanz. Das Ensemble gastierte am Mittwoch an der Grundschule Görzig mit dem Stück „Symphonie der Tiere“. Die Schauspielerin hatte die Aufgabe, nach dem Stück, in dem ihre Kollegin Andrea Feuchtenberger in sage und schreibe 14 Rollen schlüpfte, den Schülern die klassischen Instrumente vorzustellen. Dies tat sie systematisch, indem sie die vier Instrumentenfamilien Streichinstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente und Schlagwerk, einzeln vorstellte.

Dann durften die Kinder die Instrumente ausprobieren. In Schlangen stellten sie sich vor Kontrabass, Tuba, Trommel und Co. auf. Lehrerinnen und Ensemblemitglieder passten auf, dass die Instrumente heil blieben und dass die Mundstücke nach jedem Gebrauch mit einem Alkoholtüchlein sauber gemacht wurden.

„Musik spielt an unserer Schule ein große Rolle“, berichtet Schulleiterin Sabine Limburg. Die Schule sei Teilnehmerin am Projekt „Klasse: Musik“. Die Klassenstufen eins bis vier erlernen das Blockflötenspiel, die Klassen fünf und sechs Gitarre. 5 der 12 Lehrer seien für das Fach Musik ausgebildet. In der Schule werden 124 Kinder unterrichtet.

„Wir waren am Dienstag mit 30 Schülern in Gorzow bei einem Projekt mit dem dortigen Symphonieorchester“, erzählt die Schulleiterin. Dieses Mal stand die portugiesische Kultur im Mittelpunkt: Musik, Theater, Literatur. Bereits am 10. April war die Schule mit einer Schülerdelegation in Gorzow. Damals ging es um die französische Kultur. Jedes Jahr organisiert die Schule zwei Projekte: Einen Ausflug und ein „inhäusiges“. Das ist abwechselnd ein Theaterstück und ein Musikprojekt.

„Dieses Mal haben wir beides in einem“, so Sabine Limburg, während Schauspieler­in Andreas Feuchtenberger als „Herbert von Karavan“ über die Bühne wedelt. Zu seinem Job kommt Herbert genauso unverhofft, wie zu seinen Musikern, die in Tiergestalt nach und nach in seiner Wohnung eintrudeln – mit ihren Instrumenten. Jedes Mal, wenn Herbert das Grammophon mit Beethovens Neunter Symphonie einschaltet, klingelt das Telefon oder es klopft an der Tür: Kurzweiliger kann man Kindern die Zusammensetzung des klassischen Orchesters nicht vermitteln.