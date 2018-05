Singekreis feiert seinen 20. Geburtstag

Letzte Probe vor dem Festkonzert: Die Damen und Herren des Singekreises der Evangelischen Kirchengemeinde üben in der Müllroser Stadtkirche. In der zweiten Reihe steht ganz rechts Susanne Thom, die sich in der Gemeinschaft um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. © Foto: Michael Benk

Frank Groneberg

Ort (MOZ) Mit einem Festkonzert feiert der Singekreis der Evangelischen Kirchengemeinde Müllrose am Sonntag sein 20-jähriges Bestehen. Die 17 Frauen und Männer werden ein gemischtes Programm singen und freuen sich auf viele Zuhörer in der Stadtkirche.

„Wir wollen am Sonntag unseren Gästen mal zeigen, was wir so alles singen“, sagt Susanne Thom und lacht. Denn wer da glaubt, ein Singekreis einer Kirchengemeinde habe nur die Lieder aus dem Gesangsbuch drauf, der irrt sich gewaltig. „Vom Volkslied bis zum Swing singen wir eigentlich alles“, erklärt die 41-Jährige, die von Anfang an – also seit der Gründung vor 20 Jahren – dabei ist. Und sich deshalb noch gut an die Anfänge erinnern kann.

„Wir waren damals sieben Frauen und ein Mann, nämlich Pfarrer Johannes Simang“, erzählt Susanne Thom. Die Ehefrau des Pfarrers, Heidi Simang, habe im Herbst 1998 den Singekreis ins Leben gerufen. „Sie singt gern, hatte in Berlin in einem Kirchenchor gesungen und hat einfach ein paar Leute in der Gemeinde angesprochen“, erinnert sich die Müllroserin. Sie selbst habe nicht lange gebeten werden müssen – ganz im Gegenteil: „Ich singe ja selbst sehr gern“, verrät Susanne Thom, „schon von Kindheit an. Und ich habe damals schon im Müllroser Frauenchor ,Cantabile‘ mitgesungen.“ Mit nur sieben Sängerinnen und gelegentlich einem Mann sei der Anfang nicht einfach gewesen. „Für mich war das die ersten Jahre sozusagen mein zweiter Frauenchor. Das ist heute zum Glück anders.“

Denn heute ist der Singekreis ein echter gemischtstimmiger Chor, mit Frauen und Männern, mit Sopranen, Alten, Tenören und Bässen. „Dadurch können wir mehrstimmig singen, auch vierstimmig, wenn der Satz nicht allzu schwer ist“, freut sich Susanne Thom. „Und gemischtstimmiger Gesang hat doch einen ganz anderen Klang!“ Seit knapp vier Jahren sind auch Männer mit von der Partie. Inzwischen sind es sogar fünf an der Zahl und ergänzen sich prima mit den zwölf Damen.

Sie alle haben sehr viel Spaß am Singen, versichert die Müllroserin. Und das sei besonders einer Frau zu verdanken: Katrin Döpke, seit 13 Jahren Leiterin des Singekreises. Als nämlich Pfarrer Johannes Simang 2005 versetzt wurde, stand die Gemeinschaft plötzlich ohne Dirigentin da. „Schwester Elfriede und ich hatten sie damals gefragt, wir beide kannten sie von Frauenchor ,Cantabile‘, und sie hat sich sofort bereit erklärt.“ Die neue Leiterin habe „ein anderes Repertoire eingeführt, ein bisschen mehr Schwung reingebracht“, so Susanne Thom. „Mit ihr macht das Singen wirklich Spaß und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir sie haben.“

Aufgabe des Singekreises der Kirchengemeinde ist in erster Linie die musikalische Begleitung der Gottesdienste. Darüber hi­naus gibt der Chor jedes Jahr ein Konzert im Rahmen des Müllroser Weihnachtsmarktes und singt in jedem Jahr am Weltgebetstag in Mixdorf mit. „Am Weltgebets­tag singen wir stets geistliche Lieder aus anderen Ländern, das macht mir persönlich besonders Freude“, sagt Susanne Thom.

Für eine solche Veranstaltung hat der Singekreis einst auch das südafrikanische Lied „Siha hamba“ einstudiert, das auf dem Programm des Festkonzertes am Sonntag steht. In der Stadtkirche erklingen außerdem Frühlingslieder und evangelische geistliche Lieder. Musikalische Gratulanten sind der Posaunenchor der Kirchengemeinde und der kleine Chor des Frauenchores „Cantabile“, Dietlind Philipp spielt die Orgel. Und auch das Publikum wird zum Mitsingen aufgefordert – zum Beispiel beim Frühlingslied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ und beim abschließenden Kanon „Dona nobis pacem“.

Festkonzert 20 Jahre Singekreis, Sonntag, 13. Mai, 17 Uhr, Stadtkirche Müllrose. Eintritt frei – um Kollekte wird gebeten.