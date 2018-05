Neues Unternehmen setzt auf regenerative Medizin

Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Noch arbeitet Lidia Nachbaur ganz allein in ihren Geschäftsräumen im Blauen Wunder in Hennigsdorf. Geboren wurde sie in Portugal, studiert und promoviert hat sie in der Schweiz. Zu Hause ist sie in Berlin-Tegel und von Hennigsdorf aus will sie künftig Menschen in aller Welt mit medizinischen Produkten versorgen, die sie schonender heilen und langsamer altern lassen sollen. Qventis heißt die Firma, die sie Ende November 2016 gegründet hat. Ihre ersten Produkte sind schon auf dem Markt. Unter der Marke „Renée“ vertreibt Qventis bereits ein injizierbares Gel auf der Basis von Hyaluronsäure, das alternde Haut revitalisieren und damit verjüngen soll. Hyaluronsäure ist ein biologischer Wirkstoff und Teil des Bindegewebes. Ihn will die Hennigsdorfer Unternehmerin auch für medizinische Zwecke einsetzen, zum Beispiel, um die Haut nach Verbrennungen oder verletzte Gewebe nach Zahnimplantaten auf natürliche Weise zu regenerieren.

Das Problem bei klassischen Pharmaprodukten sei, dass es toxische, als im Grunde giftige Substanzen sind. „Sie haben gewünschte Wirkungen, aber auch unerwünschte Nebenwirkungen“, erklärt Lidia Nachbaur. Sie verfolge einen anderen Ansatz: „Wir gehen in den Körper, gucken uns die Prozesse an und analysieren, wie wir die Körpermoleküle bei der Heilung unterstützen können. Es geht darum, die körpereigenen Fähigkeiten zu stimulieren.“ Eingesetzt werden könnten ihre Produkte in der Dermatologie, in der Orthopädie bei Gelenkproblemen, in der Zahnbehandlung und in der Wundheilung.

Mit Hilfe von freien Handelsvertretern hat Lidia Nachbaur begonnen, nach dem europäischen auch die asiatischen Märkte zu beliefern. Folgen soll Südamerika. Die USA, in denen der Marktzugang besonders schwierig sei, komme zum Schluss. Produziert werden ihre Produkte bislang von Partnerunternehmen. Langfristig will Lidia Nachbaur aber eine eigene Produktion aufbauen.

Worte die Steffen Kammradt, Chef der Brandenburger Wirtschaftsförderung, wohl gern hört. Am Mittwoch reiste er den ganzen Tag durch Oberhavel, sprach mit Landrat, Bürgermeistern und Wirtschaftsförderern. Zwischendurch besuchte er die Qventis-Zentrale. Das Unternehmen stehe exemplarisch für einen Trend, der sich besonders stark in Oberhavel abzeichne. Nirgendwo im Land siedeln sich seinen Worten zufolge so viele innovative Unternehmen an wie hier im Landkreis. Vor allem Hennigsdorf stelle mit dem Technologiezentrum einen Magneten für Gründe in der Biotech- und Medizintechnikbranche dar. „Wir freuen uns deshalb, dass der Standort erweitert wird“, sagte Kammradt. Lidia Nachbaur hat sich mit Qventis dort niedergelassen, weil er auch für Berliner Fachkräfte gut erreichbar sei. Und sie kannte ihn. In früheren Jahren hat die Unternehmerin gleich nebenan beim Linsen-Hersteller Acri.Tec gearbeitet, der inzwischen zur Zeiss-Gruppe aus Jena gehört. Bis Ende kommenden Jahres will sie fünf Mitarbeiter für Entwicklungsabteilung, das Marketing und die Logistik einstellen. Ihr Umsatz soll sich dieses Jahr auf 750 000 Euro verdreifachen.