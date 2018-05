Kinder warten auf ihr Plaisir

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Monplaisir heißt Mein Vergnügen, doch das will sich in dem gleichnamigen Park und Schloss einfach nicht einstellen. Das Parkschlösschen harrt seit Jahren unvollendet seiner Fertigstellung. Auch der neue Spielplatz, den die Schwedter sich gewünscht hatten, steht seit einem halben Jahr unvollendet herum.

Der Spielturm aus der Holzwerkstatt „Krumme Dinger“ von Marco Mentag aus Berkholz hat schon viel Lob von Gästen des Parkschlösschens Monplaisir geerntet. Das windschiefe Konstrukt sieht originell, nicht so wie die meisten, sich ähnelnden Spielplätze aus. Ein wenig erinnert die Form an eine kleine Dorfkirche. Doch so hübsch sie auch aussieht, diese kleine Parkkirche für Kinder, sie hat einen entscheidenden Mangel: Das Spielgerät betreten oder gar darauf spielen darf niemand.

Der neue Spielplatz, den die Schwedter Bevölkerung bei der Abstimmung über das erste Bürgerbudget für 2017 auf Platz drei gewählt hat, ist abgesperrt. Im Dezember baute Marco Mentag den Spielplatz auf. Sein Auftrag ist erfüllt, das Spielgerät wie bestellt gebaut. Aber sowohl um Genehmigungs-, Sicherheits- und Finanzierungsfragen gibt es Streit, der bis heute nicht beigelegt ist und die Fertigstellung und Freigabe des Spielplatzes seit einem halben Jahr verhindert.

Der Preußische Kulturverein Monplaisir mit dem Berkholz-Meyenburger Bürgermeister Gerd Regler an der Spitze hatte sich verpflichtet, den Spielplatz Monplaisir zu realisieren. 15 000 Euro standen dafür zur Verfügung. Den Auftrag erhielt die Berkholzer Firma Krumme Dinger. Denkmalschützer monierten jedoch, dass der Spielturm in einer wichtigen historischen Sichtachse des Parks stehe und dort weg müsse. „Monte ist seit 150 Jahren Ausflugsgaststätte und hatte schon immer einen Spielplatz, was soll der Quatsch“, beschwerte sich Gerd Regler beim Landkreis. Der beharrte zumindest darauf, dass die Spitze des angeblich zu monströs wirkenden Turmes zu entfernen sei. Dagegen wehrt sich Regler seither.

Auch die Fertigstellung steht in den Sternen. Es fehlen laut Gerd Regler nur noch ein paar Schippen Sand und ein Spielplatzschild. Doch Regler weigert sich, das aus eigener Tasche zu zahlen. Die Stadt wiederum will zur Sicherheit erst den fertigen Spielplatz sehen, bevor sie den bei solchen Baumaßnahmen üblichen Einbehalt einer Restsumme, in dem Fall 3000 Euro, auszahlt. Gibt keiner der beiden Streithähne nach, werden die Kinder in Monplaisir wohl noch länger auf ihr Spielvergnügen warten müssen.

Das Parkschlösschen Mein Vergnügen wollte der Trägerverein übrigens in diesem Jahr wieder als Ausflugsobjekt öffnen. Derzeit ist nur die untere Etage freigegeben, der Veranstaltungssaal kann für 1000 Euro gebucht werden. Für die Nutzung des übrigen Gebäudes stehen noch Brandschutzauflagen aus. In Monplaisir soll ein Kultur- und Informationszentrum mit einem Café eingerichtet werden, so das erklärte Ziel des Vereins. Für das Café waren schon etliche Einweihungstermine angekündigt. Dass es 2018 klappt, ist unwahrscheinlich, selbst die Dachdeckung am Haus ist noch unvollendet.

In Sachen Monplaisir reißt dem Rathaus offenbar der Geduldsfaden. Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl hat angekündigt, dem Kulturverein anzubieten, Monplaisir in kommunale Trägerschaft zu übernehmen.