Tonnenschwere Himmelfahrt

Großbaustelle an neuralgischem Punkt: Zwischen Bernau und Panketal herrscht Hochkonjunktur. Drei neue Brücken werden bis Ende Mai eingehoben. Der dafür benötigte Gittermastkran zieht in den nächsten Tagen auf die Panketaler Seite um. 40 Arbeiter schuften am Feiertag auf Hochtouren. © Foto: Sergej Scheibe