„Wir streben nach Stabilisierung“

Annemarie Diehr

(MOZ) Aus gesundheitlichen Gründen gibt Ulrich Anke den AfD-Vorsitz im Stadtparlament an Fraktionskollegen Lars Aulich ab. Annemarie Diehr sprach mit dem scheidenden Vorsitzenden über die Zusammenarbeit seiner Partei mit dem neuen Bürgermeister und die geplante Gründung eines Ortsvereins.

Herr Anke, ihre Fraktion hatte die Wiederwahl von Hans-Ulrich Hengst befürwortet; nun ist Matthias Rudolph Bürgermeister. Wie sehen Sie dessen Amtszeit entgegen?

Wir als AfD tolerieren das Wahlergebnis, haben aber auch Vorbehalte. Matthias Rudolph hat keine Erfahrung im Verwaltungsbereich, außerdem hat er viele Versprechen gemacht, die er nun halten müsste.

Wo haben Sie die größten Bedenken?

Beim Thema Altanschließer. Herr Rudolph hat vieles gefordert, was wir nicht für machbar halten. Wären seine Zusagen erfüllbar, hätte der alte Bürgermeister sie schon umgesetzt – er wusste ja, wie es geht.

Gab es schon ein Gespräch mit Matthias Rudolph?

Er ist nicht auf uns zugekommen, aber wir wären für Gespräche offen.

Welches Ziel hat die AfD für die Kommunalwahl 2019?

Wir streben nach weiteren Fraktionssitzen und Stabilisierung innerhalb der Partei.

Was bedeutet das konkret?

In der Stadtverordnetenversammlung haben wir aktuell zwei Sitze, im Kreistag, nachdem zwei gegangen sind, bin ich der einzige AfD-Abgeordnete. Was die AfD in Fürstenwalde betrifft, sind wir mit 16 Mitgliedern zwar zufrieden, aber es gibt keine festen Strukturen. Wir planen deshalb, nach der Wahl einen Ortsverein zu bilden.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte werden Sie zukünftig setzen?

Wir sind für Förderung im Bereich der Alten- und Sozialbetreuung in Fürstenwalde. Über konkrete Vorhaben, die wir zur Abstimmung in die Ausschüsse einbringen, müssen wir uns noch verständigen.