Brot und Kuchen frisch aus dem Backofen

Jörn Tornow

Ragow (MOZ) Das Backofenfest am Himmelfahrtstag hat in Ragow Tradition. Ortsvorsteher Werner Gröschke freute sich am Donnerstag, dass wieder viele Gäste zum Dorfgemeinschaftshaus gekommen waren und probierten, was gebacken worden war. Nicht alles kam aus dem zentralen Backofen. Für die Masse und Vielfalt der Kuchen und dazu noch der Brote war selbst der zu klein. Die Kuchen, ob mit Butterstreusel oder Früchten belegt, waren begehrt beim Ragower Fest.

Wildschweinbraten, Hirschkeule, Eisbein und Steaks vom Grill rundeten das Angebot ab. Das Trampolin und die Hüpfburg wurden von den Kinder rege benutzt. Außerdem gab es einen Büchermarkt, dessen Erlös wie immer gespendet wird.