Herrentagstour nach Klein-Mutz

Volkmar Ernst

Großmutz (MOZ) Es ist seit Jahren Tradition, dass sich Familie Junge, ein Teil lebt inzwischen in Braunschweig, zum Herrentag in Zehdenick trifft. Doch da wird nicht nur im Garten das Wiedersehen gefeiert, wie es sich zum Herrentag gehört, gehen die Männer mit dem Rad auf Tour – so auch gestern. In Klein-Mutz wurde auf dem Familienfest der erste Halt eingelegt, um sich für die weitere Fahrt zu stärken. Über Häsen sollte es weiter Richtung Großmutz und nach Meseberg gehen, um vor dort dann gemütlich nach Zehdenick zurückzuradeln.