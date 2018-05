Die Sprechstunde im Internet kommt

Guido Bohsem

Erfurt (MOZ) Das deutsche Gesundheitssystem steht vor einer kleinen Revolution: Der Ärztetag macht nach jahrelanger Abwehrhaltung den Weg frei für Online-Beratungen, die Ärzte auch dann geben können, wenn sie den Patienten vorher nicht mindestens einmal gesehen haben.

David Meinertz ist, das kann man jetzt so sagen, ein echter Pionier des deutschen Gesundheitswesens. Wenn auch bislang ein verhinderter. Als er 2012 mit seiner virtuellen Arztpraxis DrEd an den Start ging, konnte er das nicht in Deutschland tun, weil es hierzulande verboten ist, Patienten nur online, das heißt ohne einen persönlichen Kontakt, zu beraten oder ihnen ein Rezept auszustellen. Also wich er nach Großbritannien aus und bot seine Video-Sprechstunde von dort aus an.

Seitdem haben Meinertz und DrEd etwa 400 000 Mal Patienten aus Deutschland behandelt. Immer wieder standen sie dafür am Pranger der Ärzteschaft, der Apotheker und der Politik. Doch das wird sich jetzt ändern. Denn an diesem Donnerstag hat der Ärztetag den Weg für Arztpraxen im Netz freigemacht. Die Berufsordnungen der Mediziner sollen nun so geändert werden, dass der Arzt seinen Patienten nicht mehr zwingend persönlich gesehen haben muss, bevor er ihn über das Internet behandelt. „Eine ausschließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall erlaubt“, heißt es in dem Beschluss.

Außerdem sollen die Patienten ausführlich über die Besonderheiten einer Online-Behandlung aufgeklärt werden. Schließlich fordern die Ärzte ausdrücklich, dass natürlich nur Ärzte eine solche virtuelle Sprechstunde betreiben dürfen und nicht etwa Kapitalgesellschaften. Mit diesen Sicherheitsklauseln wollen die Mediziner einen möglichst hohen Schutz ihrer Patienten gewährleisten – und sicherstellen, dass nicht ein großer Teil ihrer Tätigkeiten und Verdienstmöglichkeiten in einen virtuellen Markt verschwindet.

Ohnehin eignen sich Online-Sprechstunden nur eingeschränkt für die medizinische Behandlung. DrEd kümmert sich vorzugsweise um Krankheiten, die recht einfach mit dem Smartphone fotografiert und anhand des Bildes diagnostiziert werden können. Anderen Beschwerden versuchen die Online-Ärzte über ausführliche Online-Fragebögen auf die Spur zu kommen. „Es gibt viele Indikationen, die sich erwiesenermaßen sehr gut aus der Ferne behandeln lassen“, so Meinertz.

Nicht nur in Großbritannien gibt es die Möglichkeiten, Patienten über das Internet behandeln zu können, ohne sie vorher einmal kennengelernt zu haben. Auch in Schweden und in der Schweiz existieren entsprechende Regelungen. Wenn sich Deutschland dieser Praxis nun anschließt, betritt es also definitiv kein Neuland oder wagt ein Experiment ohne abzusehen, welche Folgen es haben könnte.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte dem Ärztetag dringend empfohlen, den Weg für die Online-Praxis frei zu machen. Er sprach folglich auch von einer guten Entscheidung. „Patienten werden unnötige Wege und Wartezeiten erspart“, sagte er. Anstatt es anderen zu überlassen, könnten die Ärzte nun die digitale Welt aktiv gestalten.

Experten gehen davon aus, dass nach der Freigabe durch den Ärztetag und die noch ausstehende Änderungen der Berufsordnungen in den einzelnen Bundesländern ein großer Markt für Online-Sprechstunden entstehen wird, von dem insbesondere unterversorgte Patienten profitieren können.

In den vergangenen Jahren gab es vielfältige Anläufe, mehr Ärzte auf das Land zu locken, meistens vergebens. Auch Angebote, die Praxis komplett für den Mediziner einzurichten, fruchteten nicht. Vielen Medizinern erscheint das Lebensumfeld nicht attraktiv genug. Die Online-Behandlung könnte zu einer Besserung beitragen.

DrEd-Chef Meinertz rechnet sogar damit, dass etwa ein Drittel aller Arzttermine durch Behandlungen am Computer übernommen werden können. „Das entlastet die Arztpraxen und hilft gegen überfüllte Wartezimmer“, gibt er sich zuversichtlich.