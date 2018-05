dpa

Prenzlau (dpa) Nach dem Leichenfund in der Uckermark am Vatertag ist die Identität des Mannes weiterhin unklar. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mit.

Die Obduktion der Leiche sei für die nächsten Tage geplant. Ein Angler fand am Donnerstagmorgen die männliche Leiche im Schilf des Unterruckersees nahe Prenzlau. Ob der Mann einem Verbrechen zum Opfer fiel, ist ebenfalls noch unklar.