Auf ‚Europa’ warten, lohnt sich

Alexandra Gebhardt

Brandenburg/Havel (MOZ) Dass politische Entscheidungsprozesse, auch in der Europapolitik, in ihrer Umsetzung gerne mal etwas länger bedürfen, ist zwar weitgehend bekannt – persönlich davon überzeugen, wie lange man als Bürger aber tatsächlich auf ‚Europa‘ wartet, konnten sich in dieser Woche die Schüler der neunten Klasse des von-Saldern-Gymnasiums.

Sie hatten im Rahmen der Europawoche zusammen mit ihrem Lehrer für Politische Bildung, Ulli Hadrath, den Europaabgeordneten Christian Ehler zu einer 90-minütigen Gesprächsrunde eingeladen, um mit ihm aktuelle europapolitische Themen zu diskutieren – doch der Gast ließ auf sich warten. Eine Stunde später als angekündigt traf er zusammen mit Oberbürgermeister Steffen Scheller in der Europaschule ein, da der Besuch im Riva-Stahlwerk länger als geplant gedauert hatte. „Dorthin hätte ich euch am besten gleich mitgenommen, denn dann hättet ihr erlebt, wie Europapolitik in der Praxis aussieht“, so Ehler, der berichtete, mit dem italienischen Geschäftsführer des Stahlwerks über die angedrohten Zollschranken seitens US-Präsident Trump und die damit einhergehenden Auswirkungen und möglichen wirtschaftlichen Reaktionen Europas beraten zu haben.

Zeit blieb in der übrigen halben Stunde mit Ehler für die Schüler, die sich vorab bestens auf das Gespräch vorbereitet hatten, dann für zwei Fragen, wobei Ehler nach kurzer Vorstellung seiner Person gebeten wurde, zu verdeutlichen, welche Funktion und Einfluss er als einzelner Abgeordneter auf Europa hat.

„Ich bin im Energie- und Forschungsausschuss tätig, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist, das für Innovationen zur Verfügung stehende Budget zu überprüfen und festzulegen, für welche Projekte es ausgegeben wird“, erklärte der Europaabgeordnete, der in diesem Zusammenhang verriet, dass man in der EU derzeit über die Förderung von Quantenrechnern berate, an dessen Ende der Bau eines Quantenrechners stünde. Dieser würde seiner Auskunft nach in zehn Minuten das leisten, was alle Cray-Hochleistungsrechner der Welt aktuell in einer Woche schaffen. „Das wäre dann eine bahnbrechende Innovation“, ist sich Ehler sicher. Denn an solchen Scheitelpunkten, die das Leben der Menschen entscheidend verändern könnten, als ein Teil mitgewirkt zu haben, sei dann schon ein Zeichen von Einfluss, beantwortete Ehler die Frage abschließend.

Im Anschluss fragten die Schüler den Politiker dann, wie er den Syrienkonflikt lösen würde. „Das funktioniert meiner Einschätzung nach nur mithilfe von multilateralen Ansätzen, ganz nach europäischem Vorbild. Auch wenn es der ‚langweiligere‘Weg sein mag, bin ich kein Freund von Hau-Drauf-Aktionen und denke, es wäre am besten, die vielen Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen und sich zunächst auf humanitäre Standards zu einigen. Dann kann man Schicht für Schicht die Probleme angehen und Europa schauen, wo es durch Embargos einschreiten kann“, so Ehler der den Neuntklässlern gleichsam klar machte, dass der Syrienkonflikt geschichtlich tief verankert sei und ihnen die verschiedenen Konfliktpartien zusammenfassend näher brachte.

Klar machte er in einem emotionalen Plädoyer aber auch, dass Europapolitik bei Weitem nicht nur den Bürgerkrieg in Syrien oder den Handel mit den USA betreffe, sondern jeden einzelnen von ihnen. „Ihr seid eine Generation, die ein europäisches Leben führen wird – mit europäischen Kollegen, verschiedenen Sprachen und Kulturen. Selbst wenn ihr hier in der Heimat, beispielsweise im Stahlwerk anfangt, werdet ihr etwa nach Italien reisen und das Werk dort kennenlernen“, so der 54-Jährige, der – wenn auch nur kurz anwesend – bei einigen Schülern durchaus das Interesse für Europa wecken konnte, weshalb Schulleiter Thomas Reuß darum bat, ein erneutes Treffen mit mehr Zeit vorzuschlagen.Ehler lud die Klasse daraufhin kurzerhand nach Brüssel ein und möchte ihnen zudem die Gelegenheit geben, ihre Fragen über seine Person entsprechend formuliert direkt an das Europaparlament zu stellen. Eine Chance, die die Schüler sicherlich wahrnehmen werden, um Antworten auf die vielen offen gebliebenen Fragen zu erhalten.