Jürgen Ohlwein

Paaren/Glien Mit etwas Verspätung, weil er im Stau festgesteckt hatte, kam der Schirmherr der Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung (BraLa), Ministerpräsident Dietmar Woidke, zu Christi Himmelfahrt in Paaren an. Da hatten die Hausherren, Landrat Roger Lewandowski und MAFZ-Geschäftsführerin Ute Lagodka, bereits den Agrarminister, Jörg Vogelsänger, und den Präsidenten des Landesbauernverbands, Henrik Wendorff, vor tausenden Besuchern begrüßt. Bei bestem Frühlingswetter startete am Donnerstag die 28. Auflage der BraLa im MAFZ-Erlebnispark. Die Publikumsresonanz war sehr gut.

Für ihre Affinität zu landwirtschaftlicher Technik sind die Ehrengäste bekannt. So kamen Vogelsänger und Wendorff mit großen neuen Traktoren in den Ring gefahren. Woidtke setzte mehr auf Nostalgie - er kam mit einem Oldtimer-Traktor angetuckert.

„Grüne Woche im Freien“ sei die BraLa, so der Schirmherr in seinem Grußwort. Die Ehrengäste forderten die Besucher auf, mit den Landwirten, Tierverbänden und Ausstellern in den Dialog zu treten. Eine angenehme Aufgabe übernahm Woidke ebenfalls: Er durfte die neue Brandenburger Milchkönigin küren. Lina Kersten aus Velten ist jetzt amtierende Repräsentantin der brandenburgischen Milchbranche. Die ausgebildete Tierwirtin studiert an der Fachhochschule in Neubrandenburg Agrarwissenschaft. Reichlich Erfahrungen für ihr Amt als Milchhoheit sammelte sie im landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Velten.

Viele Besucher nutzten das schöne Wetter am Eröffnungstag zu einem Ausflug mit der ganzen Familie. Ein Glanzlicht zur Mittagszeit war die Landtechnikschau „gestern und heute“ im Großen Ring. Während es die Kinder mit ihren Müttern zu den Tieren in die Ausstellungszelte oder zu den Tierschauen an den großen Ring zog, hatten die meisten Männer am Herrentag eher ein Rendezvous mit der Technik. Da wurde dann schon mal über so manche Neuheit bei einer Flasche Bier diskutiert.

Die Brala 2018 hat noch bis Sonntag ihre Pforten für die Besucher geöffnet.