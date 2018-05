Zwei Fußgänger von Autos erfasst

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Gleich zweimal kam es am Mittwoch in Falkensee zu Unfällen, weil Personen an haltenden Bussen die Straße überqueren wollten. So wollte ein 14-Jähriger hinter einem Bus in der Finkenkruger Straße über die Straße und wurde dabei von einem Auto erfasst. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der Jugendliche nicht auf den Verkehr geachtet hat. Er kollidierte mit dem Außenspiegel und der Frontscheibe des Pkws und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzungen sind aber zum Glück nicht lebensgefährlich.

Glimpflicher ging der fast zeitgleich stattfindende Unfall in der Bahnhofstraße an der Haltestelle Falkenhagener Anger aus. Hier wollte eine35-jährige Fußgängerin vor einem an der Haltestelle stehenden Bus über die Straße gehen. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Fußgängerin wurde aber nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen entlassen werden.

Die Polizei bittet in dem Zusammenhang nochmals Fußgänger und Autofahrer um besondere Vorsicht im Bereich von Bushaltestellen.