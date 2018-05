Tilman Trebs

Schmachtenhagen (MOZ) Ein Carport ist in der Nacht zu Freitag in der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Straße in Schmachtenhagen in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 2.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache aus.

Die aus Schmachtenhagen, Lehnitz und Oranienburg angerückten Feuerwehrleute konnten noch die Fahrzeuge aus dem Doppelcarport retten und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei gab den entstandenen Sachschaden am Freitag mit rund 5000 Euro an.