Vielfältiges Programm zum Internationalen Museumstag

Potsdam (dpa) In Brandenburg öffnen zum Internationalen Museumstag insgesamt 90 Häuser ihre Türen. Das Programm der 41. Ausgabe steht unter dem Motto "Netzwerk Museum: Neue Wege, Neue Besucher" - und nimmt besonders diejenigen in den Blick, die bislang nicht zum Stammpublikum zählen.

Zum Internationalen Museumstag an diesem Sonntag (13. Mai) bietet Brandenburg interessierten Besuchern ein vielfältiges Programm. Bei freiem Eintritt öffnen insgesamt 90 Häuser ihre Türen. Allein in Potsdam reicht das Angebot von Film und Literatur über Natur und Kunst bis zur Geschichte. "Der internationale Museumstag bietet Besucherinnen und Besuchern eine hervorragende Gelegenheit, die Vielfalt und Hochwertigkeit der Potsdamer Museumslandschaft kennenzulernen und sich von den Besonderheiten der einzelnen Häusern begeistern zu lassen", sagte die Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport, Noosha Aubel.

Doch auch im Rest des Bundeslandes wird einiges geboten. Im Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) dreht sich alles um die Briefe und Handschriften von Heinrich von Kleist. Neben Ausstellungsführungen können Gäste sowohl mitgebrachte private Familienbriefe als auch orginalgetreue Nachbildungen von Kleist-Briefen entziffern.

Die Gedenkstätte auf dem Gelände des früheren Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück lädt zu Rundgängen ein, die einen Einblick in die Arbeit mit KZ-Artefakten bieten. Anhand verschiedener Objekte soll geklärt werden, welche Geschichten einzelne Gegenstände wie etwa heimlich geschnitzte Figuren aus Zahnbürstenstielen, Rezepthefte und Schmuckstücke erzählen.

Das Zuchthaus Brandenburg-Görden beteiligt sich mit einer neuen Dauerausstellung am Internationalen Museumstag. Mit Fotos, Häftlingsbiografien und zahlreichen Medienstationen erzählt die erst kürzlich eröffnete Ausstellung die Geschichte des Strafvollzugs in Brandenburg an der Havel von 1918 bis heute.

In ganz Deutschland nehmen insgesamt knapp 1700 Ausstellungshäuser mit über 4000 Aktionen am Internationalen Museumstag teil. Er wird bundesweit mit einem Festakt (13.00 Uhr) in der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen Berlin vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) eröffnet. Er ist derzeit Bundesratspräsident und damit traditionell der Schirmherr des Museumstages.

Das Programm der 41. Ausgabe steht unter dem Motto "Netzwerk Museum: Neue Wege, Neue Besucher" und will damit auch Besucher in den Blick nehmen, die bislang noch nicht zum Stammpublikum zählen. Mit Sondervorführungen, Workshops, Aktionen und Vorträgen ermöglichen die Museen ihren Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit. Die Aktionen sind im Internet auf www.museumstag.de zu finden. Nicht alle Museen auf der Liste bieten am Aktionstag freien Eintritt.