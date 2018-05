Verprügelter Betrunkener will Rache nehmen – und demoliert das falsche Auto

Odin Tietsche

Birkenwerder (MOZ) Ein betrunkener Mann, der offenbar zuvor verprügelt worden war, wollte sich am Donnerstag an seinen vermeintlichen Angreifern rächen – demolierte dabei aber das falsche Auto.

Gegen 17.30 Uhr alarmierte ein Anwohner aus der Bergfelder Straße die Polizei und meldete den Beamten einen Mann, der auf der Motorhaube eines Autos herumsprang. Da der Anrufer die Halterin des Autos kannte, hielt der Anwohner sowie weitere Nachbarn den offenbar betrunkenen Mann fest, bis die Beamten eintrafen.

Der 24-Jährige erklärte den Polizisten, dass er zuvor von drei Männern geschlagen und – als er am Boden lag – auch noch getreten worden zu sein. Die Angreifer sollen dann geflüchtet sein. Da der junge Mann den abgestellten Wagen in der Nähe mit seinen Peinigern in Verbindung brachte und sich an den Männern rächen wollte, sprang er auf der Motorhaube des Autos herum und demolierte so die Vorderfront des Wagens. Allerdings stellte sich dann heraus, dass der Wagen einer unbeteiligten Frau gehörte.

Die Beamten führten einen Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen durch, dieser erpustete sich einen Wert von 1,98 Promille. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen die unbekannten drei Angreifer auf und eine Anzeige gegen den 24-Jährigen wegen der Sachbeschädigung am Auto.