Förderpreis geht an Conrad Panzner

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Potsdamer Maler Conrad Panzner erhält in diesem Jahr den Nachwuchsförderpreis des Landes Brandenburg im Rahmen des Brandenburgischen Kunstpreises.

In seinen Werken spiegele sich „eine spontane Formfindung sowie ein humorvoller und spielerischer Umgang mit zeitlosen Aspekten der Kunst und der Architektur“, begründete Kulturministerin Martina Münch (SPD) die Entscheidung der Jury und fügte hinzu: „Markant und kontrastreich auf die Leinwand gesetzt, werden unregelmäßige Vielecke, geschwungene Kanten und private Ornamente zu bildmächtigen Zeichen – sie entwickeln im Zusammenspiel von Statik, Bewegtheit und Farbenergien eine eigene und eindrucksvolle Bildrhythmik“.

Der Preis, der erstmals 2012 vergeben wurde, ist mit einem sechsmonatigen Stipendium in Höhe von insgesamt 6000 Euro dotiert. Die Verleihung findet im Rahmen der Verleihung des Brandenburgischen Kunstpreises der Märkischen Oderzeitung in Kooperation mit der Stiftung Schloss Neuhardenberg am 1. Juli, 15 Uhr, auf Schloss Neuhardenberg statt.

Conrad Panzner, 1979 geboren, studierte Landschaftsarchitektur an der TU Dresden und nahm an Kunstkursen in Potsdam sowie bei Grafiker Jürgen Schieferdecker in Dresden teil. Er lebt und arbeitet in Potsdam.