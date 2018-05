The Killing of a Sacred Deer

Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Herzchirurg Steven Murphy lebt zusammen mit einer Augenärtzin und den gemeinsamen zwei Kindern ein gutbürgerliches Leben. In das platzt der 16-jährige Martin, dessen Vater Steven operiert hat und der dabei verstorben ist. Nach anfänglichen relativ normalen Gesprächen rückt der Junge eines Tage mit der Wahrheit raus. Aug um Aug ist die Devise. Murphy muss sich entscheiden, wer aus seiner Familie sterben soll. Weigert er sich, müssten alle dran glauben.

Nichts geringeres als die griechische Tragödie um Iphigenie bemüht Yorgos Lanthimos hier in seinem neuen Film. Er zeigt, wie ein gut funktionierendes Gebilde innerhalb kürzester Zeit auseinander fällt, wenn äußere Einflüsse es in seinen Grundfesten erschüttern. Doch seine ganze Wirkung als Horror-Drama entfaltet das Geschehen erst mit der Zeit. Und in dieser, so die Gefahr, ist ein Teil der Zuschauer bereits abgesprungen. Denn die unvermittelt unnahbare Art des Spiels wie auch die schrecklich monotonen Dialoge in der deutschen Synchronisation erfordern besonders viel Langmut vom Betrachter. Da helfen die großen Namen von Colin Farrell und Nicole Kidman nur ein Stück weit.

Genre: Horror; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 121 Minuten; Verleih: Alamode; Regie: Yorgos Lanthimos; Barry Keoghan, Nicole Kidman;; GB 2017