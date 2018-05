Stagnation auf niedrigem Niveau

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin lebten zum Ende des ersten Halbjahrs 2017 99 450 Einwohner. Das geht aus den aktuellsten Zahlen hervor, die das Landes-Statistikamt am Dienstag veröffentlicht hat.

Demnach gab es einen geringen Bevölkerungsgewinn in den ersten sechs Monaten des vorigen Jahres. Zu Beginn 2017 hatte es 36 Menschen weniger im Landkreis gegeben.

Hauptursächlich für die Stagnation bleibt die sogenannte natürliche Bevölkerungsbewegung. Das heißt: Deutlich mehr Menschen sterben als geboren werden. So zählte die Datenbehörde von Januar bis Juni 2017 372 Lebendgeborene in Ostprignitz-Ruppin. Davon waren 173 Mädchen und 199 Jungen. 38 dieser Babys – mehr als zehn Prozent – sind in Familien mit ausländischer Herkunft geboren worden.

Demgegenüber hat es im gleichen Zeitraum allerdings 703 Todesfälle in Ostprignitz-Ruppin gegeben – also 331 mehr, als Neugeborene zur Welt gekommen sind. Unter den Verstorbenen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin waren laut den veröffentlichten Daten lediglich vier Personen – also ein halbes Prozent – aus dem Ausland.

Trotz der negativen natürlichen Bevölkerungsbewegung, gab es dennoch einen Einwohneranstieg im Landkreis, weil deutlich mehr Menschen nach Ostprignitz-Ruppin hinein- als weggezogen sind. Laut Datenbehörde hatten sich im ersten Halbjahr 2017 2 442 Menschen entschlossen, nach Ostprignitz-Ruppin zu ziehen; demgegenüber zogen 2 074 aus dem Landkreis weg. Der Wanderungsüberschuss lag damit bei 368.

Mit dem Zuzugsplus pro Kopf liegt der Landkreis Ostprignitz-Ruppin noch unter dem Landesdurchschnitt: So waren im gesamten Land Brandenburg 10 022 mehr Menschen zugezogen als abgewandert – ein Zuwanderungsüberschuss von 4,01 pro tausend Einwohner. In Ostprignitz-Ruppin lag das Mehr an Zuzügen bei 3,70 pro tausend Einwohner.

Ein Minus bei Geburten und Verstorbenen haben im ersten Halbjahr 2017 sämtliche brandenburgischen Landkreise und kreisfreien Städte aufgewiesen. Pro Kopf lag das Minus der natürlichen Bevölkerungsbewegung landesweit bei minus 2,69 pro tausend Einwohner, in Ostprignitz-Ruppin allerdings war der Wert mit 3,32 pro tausend Köpfe deutlich stärker ausgeprägt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die Einwohnerzahl etwas. Zwölf Monate vor Erfassung der aktuellsten Daten, also im Juni 2016, lebten noch 99 609 Menschen mit Erstwohnsitz im Landkreis. Der Rückgang lag vor allem daran, dass im letzten Halbjahr 2016 nur 33 Menschen mehr zu- als wegzogen, aber 229 mehr Menschen gestorben waren als es Neugeborene gegeben hat.